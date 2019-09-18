Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugünkü toplantıda söz konusu yasa tasarısını madde madde oylamayı sürdürdü.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 09.30’da toplandı.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP MilletvekiliFikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.

Toplantıya davetli olarak Maliye Bakanlığı Bakanlık Müsteşarı Cengiz Çoli ve Başsavcılık’tan Meryem Beşoğlu katılarak, söz konusu yasa tasarısı üzerinde görüşlerini ifade etti.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısıyla, mevcut sistemin değiştirilerek daha etkin olması, Hükümet Programında da yer aldığı üzere uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanıyor.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şu şekilde açıklandı:

“Hükümet Program ve Orta Vadeli Mali Planda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda sürdürülebilir makroekonomik ve mali istikrarın sağlanmasını, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını amaçlayan Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı hazırlanmıştır”