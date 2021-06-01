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Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi ile TBMM Dilekçe Komisyonu toplantı yaptı

Meclis’in davetiyle ülkede temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu heyeti, Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi ile toplantı yaptı.

01 Haziran 2021 Salı 14:30
Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi ile TBMM Dilekçe Komisyonu toplantı yaptı
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Meclis’ten verilen bilgiye göre, Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda yer alan toplantıda söz alan Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, komitenin yapısı ve çalışma sistemi hakkında bilgiler vererek komitenin gündemini, vatandaşlardan gelen dilekçelerin oluşturduğunu söyledi.

Dilekçenin anayasal bir hak olduğunu anımsatan Altuğra, gelen dilekçelerin konusuna göre değerlendirilip ilgili dairelerden yetkililer davet edilerek görüşlerinin dinlendiğini ve alınan kararların Genel Kurul’da rapor olarak paylaşıldığını kaydetti.

Altuğra, iki kardeş ülkenin parlamentolarına mensup komite üyeleri olarak ülkeler arası anlayışın geliştirilmesi adına çeşitli konularda fikir alış verişi yapılmasına önem verdiklerini ifade etti ve bu tür etkinlikleri arttırma amacında olduklarını kaydetti.

SATIR: “İLİŞKİLERİ HER ZAMAN EN ÜST DÜZEYE TAŞIMA ARZUSUNDAYIZ”

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TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır da konuşmasında, iki komite arasında var olan ilişkilerin gelişmesinde bu tür ziyaret ve etkinliklerin önemine işaret ederek Cumhuriyet Meclisi’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC’nin ve onun meclisinin her zaman kendileri için ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Satır, ilişkileri her zaman en üst düzeye taşıma arzusunda olduklarını kaydetti.

TBMM Komisyonu heyetinde Başkan Mihrimah Belma Satır’ın yanı sır Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve İzmir Milletvekili Özcan Purçu da toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda ayrıca Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi üyeleri CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Erek Çağatay da yer aldı.

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Son Güncelleme: 01.06.2021 15:00
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