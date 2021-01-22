Cumhuriyet Meclisi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

2021 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI MECLİS’TE

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 47 Milyon 765 Bin 700 TL olarak öngörülen Cumhuriyet Meclisi bütçesini, oy çokluğuyla onayladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı bütçesinin onaylanmasının ardından, Cumhuriyet Meclisi bütçesini ele aldı.

ÖZYİĞİT

Cumhuriyet Meclisi bütçesinin ele alınması sırasında ilk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis’in halkın iradesi olduğunu ifade ederek, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan insanların egemenlik iradesini kullanmasıyla Meclis’in şekillendirildiğini söyledi.

Meclis’in görevlerine dikkat çeken Özyiğit, Meclis’te bir milletvekilinin 18 aydır meclise gelmediğini, bu ayıba artık ortak olunmaması gerektiğini, birilerinin yatıp halkın parasının da ona gönderilmesini doğru bulmadığını söyledi.

Meclis Başkanlığı seçimlerinde yaşananlara da değinen Özyiğit, hükümet ortaklarını eleştirdi.

Meclis Başkanlığı seçimi konusunda iç tüzüğün değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Özyiğit, Meclis oturumlarının zamanında başlaması, milletvekillerinin konuşmacıları dinlemesi konusunda daha dikkatli davranılmasını istedi.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da, Meclisin yeni yönetimine hayırlı olması temennisinde bulunarak, eski yönetime de teşekkür etti.

3 sene önce bugün, Mecliste yemin edilirken Meclis çatısına çıkıldığını anımsatan Manavoğlu, Meclis’in damına çıkanların ceza almamasını eleştirdi.

Manavoğlu, Meclis’in önemine işaret ederek, halkı provoke edecek konuşmalardan kaçınılması, halkın temsilciliğinin yapılması gerektiğini ifade etti.

Kürsünün bölücülük amaçlı kullanılmasını istemediğini vurgulayan Manavoğlu, bundan sonra bu konuda ciddi olunmasını istedi.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre, Meclis iç Tüzüğü’nde değişiklik konusunun üzerinde durulması gerektiğini ifade ederek, nisabın 26 olmasının değiştirilmesi gerektiğini, parlamentonun daha etkin çalıştırılması açısından bunun gerekli olduğunu kaydetti.

Bir milletvekilinin istifasının hemen yürürlüğe girmesi gerektiğine, Meclis tarafından oylanmasının doğru olmadığına inanç belirten Töre, Meclisin çalışmalarını olumsuz etkileyen unsurlar için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

“Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur” ifadesinin Mustafa Kemal Atatürk’ün olduğunu, bu sözden başka anlamlar çıkarmanın doğru olmadığını vurgulayan Töre, KKTC’nin demokratik bir ülke olduğunu, Kıbrıs’ta özenin milli dava olduğunu, buna zarar verecek ifade şekillerinden uzak olunması gerektiğini belirtti.

AKANSOY

CTP Milletvekili Asım Akansoy da, Meclis’te yeni yönetime kolaylıklar dileyerek, onların asli görevinin iç tüzüğü uygulamak olduğunu, milletvekilleri olarak onlara yardımcı olmanın da kendilerinin görevi olduğunu söyledi.

62. madde konusuna değinen Akansoy, bu maddeyle ilgili iç tüzüğün ilgili maddesinin çalıştırılması gerektiğini kaydetti.

Akansoy, düşünce ve ifade özgürlüğünün her KKTC vatandaşının hakkı olduğunu, bu konuda yapılan kovuşturmaları doğru bulmadıklarını dile getirdi.

DENKTAŞ

DP Milletvekili Serdar Denktaş da, Meclis’in önemine değindi.

Ülkede köken tartışması olduğunu, bunu yanlış bulduğunu dile getiren Denktaş, “Devletsek tüm ayrılıklarımızın birleşeceği nokta; Kıbrıs Türklüğüdür” dedi.

Ülke içinde birlik olunması gerektiğini vurgulayan Denktaş, siyaseten eleştirmek adına, kimsenin kimseyi yerin dibine gömmemesi gerektiğini söyledi.

ULUÇAY

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Meclis Başkanlığı’ndan ayrılırken, bir konuşma yapmadığını, bugün Meclis bütçesi görüşülürken, bir teşekkür konuşması yapmayı uygun gördüğünü kaydetti.

Bu ülkenin geleceği için hep birlikte, aynı amaç için çalışılması gerektiğine işaret eden Uluçay, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı divan üyelerine, Cumhuriyet Meclisi personeline, basın mensuplarına teşekkür etti.

Pazartesi günü seçilen yeni yönetime de başarılar dileyen Uluçay, bu dönemde çalışmaların yürütülmesine katkı koyacaklarını kaydetti.

Görev süresince zorlukları aşmak için çok çaba gösterdiklerine işaret eden Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nin çalışmalarını yürütmek için çok çalıştıklarını söyledi.

6 siyasi parti ile yakın bir çalışma sürdürdüklerine dikkat çeken Uluçay, pandemi döneminde de alınan kararlara değindi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için alınan erteleme kararını anımsattı.

Meclis’in aktif olarak çalışmasında komitelerin önemine değinen Uluçay, pandemi döneminde yapılan çalışmaları, geçirilen yasaları anımsattı.

Pandemi öncesinde AKPA’da ve AB uyum çalışmalarında görev yapan milletvekillerine de teşekkür eden Teberrüken Uluçay, dış ilişkiler konusundaki çalışmaları da anımsattı.

Uluçay, TBMM ile kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmaları da aktardı.

Uluçay, Meclis’in daha etkin çalışabilmesi adına yapılan çalışmalara da değinerek, Meclis için yapılması önerilen bazı değişikliklerin Anayasa’da değişiklik yapılmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Uluçay, Cumhuriyet Meclisi Bütçesi’nin hayırlı olmasını temenni etti.

Uluçay’ın konuşması ardından, 47 Milyon 765 Bin 700 TL olarak öngörülen Cumhuriyet Meclisi bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis bütçesinin onaylanmasının ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki birleşimi 25 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Genel Kurul’da; Mahkemeler, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve Başbakanlık Bütçeleri ele alınacak.