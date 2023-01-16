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Cumhuriyet Meclisi, bugün toplanacak

16 Ocak 2023 Pazartesi 09:31
Cumhuriyet Meclisi, bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak. Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantısının gündeminde Birleştirilmiş Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

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