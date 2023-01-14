banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akay Cemal, Dr. Küçük’ü anlattı…
Akay Cemal, Dr. Küçük’ü anlattı…
Yağmurlu hava pazartesiye kadar devam edecek
Yağmurlu hava pazartesiye kadar devam...
Kamu yeterlik sınavları yarın ve Pazar günü yapılacak
Kamu yeterlik sınavları yarın ve...
Uyuşturucu zanlısına 5 gün tutukluluk!
Uyuşturucu zanlısına 5 gün tutukluluk!
Ülkeden Çıkış Yapmak İsterken Yakalandı
Ülkeden Çıkış Yapmak İsterken Yakalandı
banner405

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama…

14 Ocak 2023 Cumartesi 11:56
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama…

“Daha yapıcı ve anlayışlı bir saikle hareket edilmeli, liderlerimizin aziz ruhlarına saygı duyulmalı”

“Konuyla ilgili uzmanların yorum ve değerlendirmeleri alınarak, gereği en kısa zamanda yapılacak”

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Meclis bahçesinde açılışı yapılan büstlerle ilgili bazı çevrelerce maksadını aşar nitelikte yapılan yorumların üzülerek, takip edildiğini belirtti.

Liderlere duyulan minnet ve saygı gereği atılan bu iyi niyetli adımın tek gayesinin liderleri Cumhuriyet Meclisi’nde yâd edip yaşatmaktan ibaret olduğunu vurgulayan Meclis Başkanlığı, konunun, farklı mecralara çekilerek, manipüle edilmesi ve hakarete varan eleştirilerde bulunulmasının yakışık almadığını kaydetti.

“Daha yapıcı ve anlayışlı bir saikle hareket edilmeli, liderlerimizin aziz ruhlarına saygı duyulmalıdır” diyen Meclis Başkanlığı, konuyla ilgili uzmanların yorum ve değerlendirmeleri alınarak, gereğinin en kısa zamanda yapılacağına vurgu yaptı.

Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, KKTC Cumhuriyet Meclisi bahçesinde, 12 Ocak tarihinde törenle açılışı gerçekleşen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük büstleri ile ilgili bazı çevrelerden gelen yorumlar üzerine dezenformasyonu önlemek adına Meclis Başkanlığı tarafından kamuoyuna yazılı bir açıklama yapılmasının zaruri olduğu ifade edildi. 

Cumhuriyet Meclisi binasının bulunduğu bahçede Ulu Önder Atatürk ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün büstlerinin önceki dönemlerde yer aldığı hatırlatılan açıklamada, “Bu büstlerin zaman içerisinde zarar görüp yıpranması nedeniyle yenilerinin yapılması için harekete geçilmiştir. Nitekim liderlere duyulan saygı bunun bir gereğidir” denildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin bu minvalde önemli bir eksikliği de tespit ederek, Cumhuriyet Meclisi bahçesinde bugüne kadar yer almayan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büstünün Meclis bahçesinde mutlak surette yer alması gerektiğini belirttiği ifade edilen açıklamada, Töre’nin, konuya hassasiyetle yaklaşıp ilk adımı attığı ve büst yapım proje fikrinin Meclis Başkanlığı tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA) yönetimine sunulduğu belirtildi.

-“TİKA müdahil olmadı, sadece finansal destek sağladı”

TİKA yönetiminin projeye sıcak bakması neticesinde gerekli finansal destek sağlandığı kaydedilen açıklamada, TİKA’nın bu projede büstlerin kimin tarafından yapılacağına, heykeltıraş seçimine ve yapım aşamasına müdahil olmadığı, sadece finansal destek sağladığı ifade edildi. 

Heykellerin yapımının ise, ülke sanatçılarından bir heykeltıraşın uzun uğraşları sonucu ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, bu sürecin aynı zamanda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi’nin denetim ve kontrolünde ilerlediği ve büstlerin Meclis bahçesine monte işleminin törenden bir gün önce gerçekleştiği anlatıldı. 

-“Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”

“Liderlerimize duyduğumuz sonsuz saygıya binaen hassasiyet içerisinde organize edilen açılış töreni sonrası bazı çevrelerce yapılan maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Ancak burada önemle belirtmek isteriz ki, liderlerimize duyulan minnet ve saygı gereği atılan bu iyi niyetli adımın tek gayesi liderlerimizi Cumhuriyet Meclisi'nde yâd edip yaşatmaktan ibarettir.”

-“Konunun farklı mecralara çekilerek manipüle edilmesi ve hakarete varan eleştirilerde bulunulması yakışık almadı”

Bilhassa Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ü anma yıl dönümlerinde konunun farklı mecralara çekilerek, manipüle edilmesi ve hakarete varan eleştirilerde bulunulmasının böylesi bir anma döneminde yakışık almadığı kaydedilen açıklamada, “Daha yapıcı ve anlayışlı bir saikle hareket edilmeli, liderlerimizin aziz ruhlarına saygı duyulmalıdır” denildi.

Yapımda bir eksiklik mevcut ise, bu durumun, süreci ilerleten paydaşlarla istişare edilerek, uzman yardımıyla çözümlenebilecek bir husus olduğu vurgulanan açıklamada, “Ortada telafisi imkansız bir durum söz konusu değildir” denildi.

-“Gereği en kısa zamanda yapılacak”

Konuyla ilgili uzmanların yorum ve değerlendirmeleri alınarak, gereğinin en kısa zamanda yapılacağı kamuoyunun bilgisine sunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Unutulmamalıdır ki, bu proje, Cumhuriyetimizin ilan edildiği KKTC Cumhuriyet Meclisi gibi önemli ve değerli bir mecrada yıllardır yapılmamış olan, büyük bir eksikliğin giderilmesi maksadıyla tamamen iyi niyetli bir adım olarak somutlaşıp hayat bulmuştur.”

Hal-i hazırda var olması muhtemel hata ve eksikliklerle ilgili de uzman görüşleriyle ilerlenerek, gereğinin yapılacağı yinelenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Meclis Başkanlığı olarak liderlerimize duyulan sonsuz sevgi ve saygının her daim bâki olduğunu tüm kamuoyu ile paylaşır, bir kez daha Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü büyük bir özlem, saygı ve rahmetle anarız.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar: “Dr. Küçük, toplumsal varoluşun sembol ismi oldu”
Cumhurbaşkanı Tatar: “Dr. Küçük, toplumsal varoluşun sembol ismi oldu”
Akay Cemal, Dr. Küçük’ü anlattı…
Akay Cemal, Dr. Küçük’ü anlattı…
Meclis Komitesi Hal Yasa Tasarısını görüştü
Meclis Komitesi Hal Yasa Tasarısını görüştü
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 11. yılında Mersin'de anıldı
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 11. yılında Mersin'de anıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı
21 dernek, parti ve örgüt Ünsal’ın açıklamalarını protesto etmek için Başbakanlığa yürüyecek
21 dernek, parti ve örgüt Ünsal’ın açıklamalarını protesto etmek için Başbakanlığa yürüyecek
Vergi Dairesi elemanları marketlerde kâr oranı denetimi yaptı
Vergi Dairesi elemanları marketlerde kâr oranı denetimi yaptı
Altuğra: “64 yeni hasta yatağı hastanelerimize teslim edildi”
Altuğra: “64 yeni hasta yatağı hastanelerimize teslim edildi”
Rauf Denktaşın , 11’inci ölüm yıl dönümünde Serdar Denktaş'tan Sitem Dolu Açıklama
Rauf Denktaşın , 11’inci ölüm yıl dönümünde Serdar Denktaş'tan Sitem Dolu Açıklama
Tüm belde parklarında fiyatlar indirildi
Tüm belde parklarında fiyatlar indirildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim