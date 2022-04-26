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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’den Ermeni açıklaması

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bazı ülkelerin tanıyarak çanak tuttuğu sözde Ermeni soykırımının hiçbir tarihi belge ve hukuki dayanağı bulunmadığını belirtti.

26 Nisan 2022 Salı 17:30
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’den Ermeni açıklaması

Töre, 1915 olaylarıyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in açıklamalarını kınayarak, “tam bir talihsizlik” olarak niteledi.

 “Tarihte yaşanan soykırımlara, acılara bakıldığı zaman bu hususta mazisi en karanlık ülkeler ABD’dedir, Yunanistan’dır, Ermenistan’dır” diyen Töre, şöyle devam etti:

“Her yıl 24 Nisan’da Erivan’da sözde soykırımı kınamak için yapılan yürüyüşlerde Türk ve Azerbaycan bayrakları yakılmaktadır. Bu tip davranışlar tam olarak Ermenilerin içinde besledikleri Türk nefretinin açığa vurmuş halidir. Tarihte Doğu Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde ve 30 yıl önce Karabağ’da yaşanan soykırımların ispatı belgelerle mevcuttur.

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Son iki yüzyıllık süreçte özellikle Anadolu coğrafyasında kan ve göz yaşı durmamıştır. Balkanlardan Kafkaslara kadarki bu coğrafya üzerinde yaşayan Türk milleti işgale, zulüme, soykırıma uğramıştır. İngilizlerin, Fransızların, Yunanların, Ermenilerin bu topraklarda yaptıkları ortadadır. Ancak bu acıları istismar ederek siyaset malzemesi haline getirmedik.

Aziz Türk milleti acılarını kalbine gömerek sadece ileriye baktı. Azim ve kararlılığı sayesinde yurdu zulümden, düşmandan arındırdı. İşte biz böylesine şanlı bir milletin mensuplarıyız. Dolayısıyla bizim utanılacak değil, övünülecek bir tarihimiz vardır.

Batının Ermeni meselesine karşı tutumu ve terör örgütlerine karşı sergiledikleri riyakar tavrı, Türk milletine ve Kıbrıs Türklerine karşı da sergilemesini diliyoruz. Başta ABD olmak üzere batılı devletlerin, Rumların Kıbrıs’ta gerçekleştirdikleri soykırımı görmezden gelmeyi bırakmalarını, tarihsel gerçekleri tanımalarını diliyoruz.

Haklılığımızın gayet iyi bilindiği konularda bizlere, ısrarla geri adım attırılmaya çalışılmaktadır ama asla pes etmeyeceğiz. Anavatanımızla birlikte uluslararası toplum nezdinde Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını savunmaya devam edeceğiz”

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Son Güncelleme: 26.04.2022 18:06
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