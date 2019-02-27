Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay’dan liderlere kutlama

“VARILAN MUTABAKAT ÖNEMLİ VE OLUMLU… KAPSAMLI ÇÖZÜME YARDIMCI OLMASINI TEMENNİ EDERİM”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dünkü görüşmelerinde vardığı mutabakatı önemli ve olumlu bulduğunu; yakın gelecekte Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunmasına yardımcı olmasını temenni ettiğini açıkladı.

İki lideri dün aldıkları kararlardan dolayı kutlayan Meclis Başkanı Uluçay, Rum lider Anastasiadis’in yetki paylaşımı konusundaki fikirlerini netleştirilmesi ve somutlaştırılmasının çözüm çabalarının yeniden canlandırılmasında hayati önemi olduğu kanaatini de ifade etti.

Meclis Başkanı Uluçay, yazılı açıklamayla dünkü görüşmeyi değerlendirdi.

“YÜREKTEN KUTLUYORUM”

GSM operatörlerinin karşılıklı olarak iki tarafta çalışmasının mümkün kılınması ve elektrik ağları arasında bağlantı kurulmasının tüm Kıbrıs adası sakinlerinin gündelik hayatlarına dokunacak olumlu adımlar olduğuna işaret eden Uluçay, “Ayrıca Kıbrıs adasının tümden mayınlardan arındırılmasına yönelik bir adım olarak gördüğüm her iki taraftan da dokuzar mayınlı alanın temizlenmesi kararını da yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Uluçay, Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleri ile Kıbrıslı Türk sanatçıların 1963 öncesi kayıtlarının karşılıklı iadesinin de iki taraf arasında son zamanlarda yaygınlaşan güven eksikliğinin yeniden tesis edilmesine yardımcı olacağı umudunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis’i aldıkları kararlardan dolayı tebrik etti.

“SİYASİ KARARLILIĞIMIZI MUHAFAZA EDİYORUZ”

“Anastasiadis’in yetki paylaşımı hususundaki fikirlerini netleştirilmesi ve somutlaştırılmasının çözüm çabalarının yeniden canlandırılmasında hayati önemi haiz olduğuna ilişkin kanaatimi paylaşmak isterim” diyen Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk tarafının kararlılık, siyasi liderlik ve irade gösterilecek, siyasi eşitliğin sorgulanmasına fırsat vermeyecek, sonuç odaklı, ucu açık olmayan ve takvimlendirilmiş yeni bir çözüm çabasına destek vermeye hazır olduğunu ve bu yöndeki siyasi kararlılığını muhafaza ettiğini vurguladı.