Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Trafik Kazalarını Önleme Derneği’ni kabul etti

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, ülkenin kanayan yarası olup, bir türlü düzenlenemeyen trafik konusunda seferberlik ilan edilip, topyekün tüm paydaşların ortak mücadele etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Avcı, trafikte ölümlerin azalması ve mal kaybının önlenmesi için herkesin akıl yoluyla hep birlikte mücadele etmesi gerektiğini ifade ederek, trafikteki olumsuzlukları gidermek için devletle işbirliğinde çalıştıklarını söyledi.

Düzeni devletin kurduğunu ancak vatandaşların da bazen eksik kalan düzeni kurmaya çalıştığını ifade eden Avcı, yasaların güncellenmesi ve caydırıcı olması, hatta yasaların bir adım önde olması gerektiğini kaydetti.

Meclis Başkanıda, trafiğin herkesin sorumluluğunda olduğunu ve ülkede bulunan herkesin ortak sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Uluçay, trafikte her şeyin her zaman tamam olmasının zor olduğunu, bu yüzden trafikte herkesin, her zaman duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Farkındalık yaratmak ve bunu artırmak için derneğe çalışmalarında destek verdiklerini ve işbirliğine hazır olduklarını ifade eden Uluçay, "Meclis olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" diye konuştu.