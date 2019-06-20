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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği’ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği’ni kabul etti

20 Haziran 2019 Perşembe 12:58
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği’ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği’ni kabul etti.
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan dernek başkanı Hayriye Tokyay, 5 yıl önce çalışmalara başladıklarını anımsatarak, kadınların kültürel ve sosyal alanda elini daha da güçlendirmek adına projeler ortaya koyduklarını söyledi.
Derneğin bir diğer amacının; Kıbrıs kültürünü tanıtmak olduğunu ifade eden Tokyay, kadınlara sosyal aktivite için uğraşlar oluşturduklarını belirtti.

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve takdir ile karşıladığını ifade ederek, dernek üyelerinin kuruluşundan beri özellikle kültürel anlamda sadece bölgede değil ülke çapında önemli birçok projeye imza attığını kaydetti.
Kültür ile ilgili yapılan bu çalışmaları ülke geleceği için önemli bulduklarını vurgulayan Uluçay, ortaya çıkan işlerin büyük bir emek ve özveri ile yapıldığının görüldüğünü söyledi.
Kabulde Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir de hazır bulundu. 
 

Son Güncelleme: 20.06.2019 16:19
Anahtar Kelimeler:
Teberrüken UluçayMormenekşe çağdaşkadınlar Derneği
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