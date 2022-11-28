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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim’i kabul etti

28 Kasım 2022 Pazartesi 17:35
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim’i kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, göreve atanmasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştiren Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve beraberindeki heyeti kabul etti.

 

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen görüşmede Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Berk Baran da yer aldı. 

 

İlk sözü alan Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, ilk ziyareti KKTC’ye yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, eğitiminin bir kısmını ülkede aldığını bu nedenle ziyaretin kendisi için ayrı bir anlamı olduğunu da kaydetti. 

 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında,  Dışişleri denince hem Türkiye hem de Kıbrıs Türklerin milli meselesinin akla geldiğini ifade ederek, ortak bir davayı birlikte yürüttüklerini söyledi. 

 

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” ifadesini sıklıkla anımsattığını dile getiren Töre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin işlevini yitirdiğinin görüldüğünü kaydetti. 

 

Yine Erdoğan’ın BM Genel Kurulundaki çağrısı ve Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğinin çok sevindirici gelişmeler olduğunu vurgulayan Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na selamlarını iletti. 

 

Kıbrıslı Türklerin milli davasının Türkiye ile birlikte yürütüldüğüne işaret eden Töre, bu yolu birlikte yürüyeceklerini söyledi. 

 

"Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler dikkate alındığında KKTC’nin konumunun çok önemli olduğunu" söyleyen Töre, Türkiye’nin bölgesindeki konularda kararlı duruşunu her zaman takdir ettiklerini belirtti. 

 

Kabulde ayrıca Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekilleri Hasan Küçük ve Fırtına Karanfil’in yanı sıra Meclis yöneticileri de hazır bulundu. 

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