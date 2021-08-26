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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, TÜMBİFED heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye’deki iş hayatına ve sosyal farkındalık yaratılacak alanlara yönelik çalışmalar yapan Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) heyetini kabul etti. 

26 Ağustos 2021 Perşembe 15:45
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, TÜMBİFED heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye’deki iş hayatına ve sosyal farkındalık yaratılacak alanlara yönelik çalışmalar yapan Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) heyetini kabul etti. 
Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde söz alan TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev, her yıl KKTC’ye gelerek faydalı görüşmeler yaptıklarını söyledi. 
Hüsrev, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Cumhuriyet Parkı içerisinde yer alan anıt mezarının geliştirilip güzelleştirilmesi adına üzerlerine düşen katkıyı yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. 

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Meclis Başkanı Sennaroğlu da konuşmasında, ziyareti nedeniyle federasyon yetkililerine teşekkür ederken Federasyonun KKTC’ye olan ilgisinden dolayı memnun olduklarını ifade etti. 
Sennaroğlu, anıt mezarla ilgili katkı çalışmaları hakkında Hükümete bilgi vereceklerini de sözlerine ekledi. 
Kabulde Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu. 
 

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Son Güncelleme: 26.08.2021 15:48
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