Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Milli davamızın iki lider kahramanının ölüm yıldönümlerinde onları minnet ve şükranla anarken onların verdiği mücadeleyi, kulağımıza küpe olacak sözlerini ne kadar yerine getiriyoruz sorusunu kendimize sormalıyız” dedi.

Töre, yayınladığı mesajda, Devlet yönetiminde ciddiyet ve samimiyet, milli davanın yürütülmesinde ilkeli duruş, ve “her dönemin adamı değil de her dönem adam olma” sorumluluğuna dikkat edilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Töre mesajında şunları kaydetti:

“Ulusal çizgimizde yaşanılan zikzakların Kıbrıs Türk halkına ve devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine verdiği zararların farkındamıyız?

Devlet yönetimimizde ve siyasi yaşamımızda etik değerlere ve ahlaki ölçülere bağlılığımız nerelerde kaldı? Sn. Dr. Fazıl Küçük’ü ve Sn. Rauf Denktaş’ı anarken bir çok sorgulamayı kendimize yapmamız gerektiğine inanıyorum.”