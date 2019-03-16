Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre, Yeni Zelanda’daki saldırıyı kınadı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Yeni Zelanda'da camiye ve ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı ve lanetledi..

Töre yazılı açıklamasında, “İslam karşıtı hareketler, maalesef tüm insanlığın canını yakan terör eylemlerine bir yenisini daha eklediler. Dünyanın neresinde olursa olsun katledilen masum insanların acısı hepimizin acısıdır” dedi.

Zorlu Töre, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve tüm İslam âlemine başsağlığı diledi.