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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’na Özdenefe seçildi

ÖZDENEFE: “MECLİS KİŞİLERİN DEĞİL, HALKINDIR. BU HALK, DEMOKRASİSİNİ DE MECLİSİNİ DE SAVUNUR. BUNDAN KİMSESİNİN ENDİŞESİ OLMASIN”

07 Mart 2022 Pazartesi 19:15
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’na Özdenefe seçildi

ÖZDENEFE: “MECLİS KİŞİLERİN DEĞİL, HALKINDIR. BU HALK, DEMOKRASİSİNİ DE MECLİSİNİ DE SAVUNUR. BUNDAN KİMSESİNİN ENDİŞESİ OLMASIN”
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’na CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe seçildi.
Meclis Genel Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı için yapılan ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur seçime gidildi. İkinci turda 49 vekil oy kullandı. Özdenefe, 28 kabul, 18 ret, 1 çekimser ve 2 geçersiz oy aldı.  
28 kabul oyuyla Meclis Başkan Yardımcılığı’na seçilen Fazilet Özdenefe teşekkür konuşmasında, “Meclis her şeyden önce demokrasinin evidir, demokrasiyi savunmak da bütün vekillerin görevidir. Meclis kişilerin değil, halkındır. Bu halk, demokrasisini de Meclisini de savunur. Bundan kimsesinin endişesi olmasın” dedi.
Özdenefe, Kıbrıs Türk toplumunun demokrasisini, hak ve çıkarlarını savunmanın kimsenin tekelinde olmadığını da kaydetti.
Özdenefe, Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik anlamada sıkıntılı günlerden geçtiğini belirterek bu bilinçle, halkın korunmasını, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesini sağlayacak yasama ve denetleme faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürmesi için üzerine düşeni yapacağını ifade etti. 
Fazilet Özdenefe, yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olduğunu da anımsatarak, bu konuda da bir açıklamada bulundu.
Özdenefe, toplumun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanında görünür olabilmesi, karar alma mekanizmaları başta olmak üzere hak ettikleri noktaya gelebilmesinin önemine işaret ederek, “Pandemi, ekonomik kriz, savaşlar ve çözümsüzlük başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kırılgan kesimlerini, çocukları LGBT+’ları olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.
Kadınların hak ettikleri noktalara gelmesinin, siyaset ve karar alma mekanizmalarında yer almasının önündeki engellerin kabul edilemeyeceğini belirten Özdenefe, “Meclis bugüne kadar yaptığı mevzuat değişiklikleriyle toplumun önü açtı. Bugünden sonra da el birliğiyle yapmamız gereken birçok değişiklik ve düzenleme var. Hayata geçirilen yasaların uygulaması, geçmeyen mevzuatların geçmesi önceliğimiz olmalı” diye konuştu.
Özdenefe, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için demokrasinin elzem olduğunu da vurgulayarak, kadınlara dayanışmasını belirtti.

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Meclis’te daha sonra idare amirliği ve katip seçimlerine geçildi.
FAZİLET ÖZDENEFE KİMDİR?
1980 yılında doğdu. Lise öğrenimini Türk Maarif Koleji’nde tamamlayan Özdenefe, 1997 yılında British Council tarafından verilen “Chevening” bursu ile İngiltere’de Hukuk eğitimine başladı ve 2001 yılında Warwick Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 
2001-2002 yılları arasında avukatlık stajını tamamlayarak, 2002 yılından itibaren Girne’de kendi Hukuk Bürosunda Avukatlık mesleğini icra etmeye başlayan Özdenefe, 2002-2003 yıllarında AB Hukuku üzerine çeşitli eğitim programlarına katıldı, 2004 Annan Planı Referandumu öncesinde kurulan Hukuk Çalışma Komitelerinde de yer aldı. 
Cumhuriyetçi Türk Partisi Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu, Kadın Örgütü Merkez Yönetim Kurulu, Girne Kadın Örgütü ve İlçe Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlendi, Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi ve Dünya İlerici İttifakı toplantılarında CTP’yi temsil etti. Avrupa Konseyi tarafından organize edilen ‘’Avrupa Kıbrıs Formu’’ isimli iki toplumlu projede 2008-2011 yılları arasında yer almış, 2016 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı himayesinde Avrupalı genç siyasilerin katılımıyla gerçekleşen Avrupa bölge projesinde ‘’Güncel Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Meseleler’’ üzerine ABD’de çeşitli incelemeler ve temaslarda bulundu. 
28 Temmuz 2013 ve 7 Ocak 2018 Erken Genel seçimlerinde CTP Girne Milletvekili olarak Meclise seçildi. 2014 yılında Ceza Yasası’nda yapılan değişikliklerden sonra Cinsel Suçlar, Nefret Suçları ve Kadınlar, Kız Çocukları ve LGBT’lere karşı ayrımcılığın önlenmesi ile ilgili mevzuatın Commonwealth ülkelerinde yeniden oluşturulması amacıyla Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri tarafından oluşturulan Equality & Justice Alliance’ın uzman ekibinde yer aldı. Bu çerçevede çeşitli toplantılara katıldı, 2019 yılında Singapur’da gerçekleştirilen mevzuat değişikliği ve çalışma gruplarında yer aldı. 
Cumhuriyet Meclisi’nde çeşitli komitelerde yer alan Özdenefe, 23 Ocak 2022 yılında yapılan erken Genel seçimlerde yeniden Girne Milletvekili olarak seçildi. 
7 Mart 2022 tarihinde Genel Kurul’da yapılan oylamada Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığına seçildi. 
Bir çocuk annesi olan Özdenefe, iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca biliyor.
 

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Son Güncelleme: 07.03.2022 20:22
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