Cumhuriyet Meclisi 22 Şubat Pazartesi günü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun 18 Şubat Perşembe günkü birleşimi, devam eden pandemi önlemleri dolayısıyla danışma kurulunun görüşleri de alınarak oy çokluğu ile ertelendi.

Meclis’in 22 Şubat Pazartesi günü olan Genel Kurul toplantısının ise, yasama ve denetim birleştirilerek gerçekleştirileceği bildirildi.