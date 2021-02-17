Cumhuriyet Meclisi 22 Şubat Pazartesi günü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun 18 Şubat Perşembe günkü birleşimi, devam eden pandemi önlemleri dolayısıyla danışma kurulunun görüşleri de alınarak oy çokluğu ile ertelendi.
17 Şubat 2021 Çarşamba 22:00
Son Güncelleme: 17.02.2021 22:17
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun 18 Şubat Perşembe günkü birleşimi, devam eden pandemi önlemleri dolayısıyla danışma kurulunun görüşleri de alınarak oy çokluğu ile ertelendi.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun 18 Şubat Perşembe günkü birleşimi, devam eden pandemi önlemleri dolayısıyla danışma kurulunun görüşleri de alınarak oy çokluğu ile ertelendi.