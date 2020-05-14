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Cumhuriyet Meclisi, “11 milyon avroluk desteğin” AB nezdindeki temasları yürüten heyetin girişim ve çabalarının yadsınamaz önemini gösterdiğini belirtti

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Türk halkına yönelik açıkladığı “11 Milyon Avroluk desteğin”, Cumhuriyet Meclisi’nin dış ilişkilere verdiği önemin ne kadar yerinde olduğunu ve ayrıca AB nezdindeki temasları yürüten heyetin girişim ve çabalarının yadsınamaz önemini gösterdiğini belirtti.

14 Mayıs 2020 Perşembe 15:15
Cumhuriyet Meclisi, “11 milyon avroluk desteğin” AB nezdindeki temasları yürüten heyetin girişim ve çabalarının yadsınamaz önemini gösterdiğini belirtti
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Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Türk halkına yönelik açıkladığı “11 Milyon Avroluk desteğin”, Cumhuriyet Meclisi’nin dış ilişkilere verdiği önemin ne kadar yerinde olduğunu ve ayrıca AB nezdindeki temasları yürüten heyetin girişim ve çabalarının yadsınamaz önemini gösterdiğini belirtti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Oğuzhan Hasipoğlu, Erek Çağatay ve Fikri Toros’tan oluşan Avrupa Parlamentosu heyeti, AB’nin Kıbrıs Türk halkına 2004 yılında vermiş olduğu sözleri tutması,  sosyal ve ekonomik kalkınma adına AB’nin adil davranması ve yardımlarını bu anlayışla yapması gerektiği konusunda birçok girişimde bulundu.

Meclis açıklaması şöyle;

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“Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs Türk vekillerin temsiliyeti, mali yardım konusu, Yeşil Hat Tüzüğü’ne adil işlerlik kazandırılması ve Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün uygulanması bunlardan sadece bazılarıdır. Bu anlayışla, Covid-19 salgını döneminde de mevcut imkânlar çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüş ve Kıbrıs Türk halkının menfaatlerinin gözetilmesini teminen girişimlerde bulunmuştur. Kıbrıs Türk halkının menfaatlerinin gerek AB gerek diğer uluslararası platformlarda korunması için gösterilen çabaların önümüzdeki süreçte de sürdürülmesinin önemi bir kez daha görülmüştür.

Avrupa Komisyonu’nun açıklamış olduğu desteğin temin edilmesinde ülkemizdeki birçok kurum ve kişinin özverili çabaları etkili olmuştur. Ülkemizin içine girmesi beklenen zor günleri en az maliyetle atlatmasına bu tür faaliyetlerin yardımcı olacağına inancımız tamdır.

Bu sürecin halkımızın dünya ile bağlarının güçlenmesine de vesile olması temennisi ve hedefiyle Cumhuriyet Meclisi bu yöndeki faaliyetlere destek vermeye devam edecektir”

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Son Güncelleme: 14.05.2020 17:20
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