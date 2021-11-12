banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pazı ve kabağa dikkat!
Pazı ve kabağa dikkat!
Resmi Gazete'den haberler..
Resmi Gazete'den haberler
Bakan Oğuz'dan ek mesai müjdesi
Ek mesai müjdesi
Meryem ve Cevdet neden öldü?
Meryem ve Cevdet neden öldü?
banner404
Flaş Haber
Karakum Anaokulu kapatıldı
Kapat

Cumhuriyet korteji düzenlendi

KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıl etkinlikleri çerçevesinde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından “Cumhuriyet Korteji” düzenlendi.

12 Kasım 2021 Cuma 14:00
Cumhuriyet korteji düzenlendi

Üçüncüsü düzenlenen kortej, Bakanlık önünden başlayıp, Meclis önünde yapılan törenle tamamlandı.

Kortej, Lefkoşa bölge okullarından öğrenci ve öğretmenlerin, bazı üniversitelerden öğrencilerin ve öğrenci birlikleri temsilcilerinin, bando eşliğinde ve ellerinde bayraklarla Meclis’e yürümesiyle başladı.

Korteje, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ve bazı bürokratlar da katıldı.

Cumhuriyet Meclisi önünde düzenlenen tören, Amcaoğlu’nun konuşmasıyla başladı. Ardından Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Bedel Kibrit Özduru’nun günün anlam ve önemine dair konuşması; Necati Taşkın İlkokulu, İrsen Küçük Ortaokulu ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nden öğrencilerin şiir okuması ve Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği folklor ekibinin gösterisiyle tamamlandı.

AMCAOĞLU: “BİR TÜRK DÜNYAYA BEDELDİR SÖZÜNDEN HAREKETLE BU ÜLKEYE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Törende konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, Cumhuriyet Bayramı’nın herkes için kutlu ve mutlu olmasını diledi.

banner341
Amcaoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 15 Kasım 1983 tarihinde Cumhuriyeti ilanı sırasında söylediklerini hatırlatarak, “Denktaş’ın “Karşı tarafa açıkça söyleyiniz. Burada KKTC’nin 3355 kilometre karelik bu topraklarında ayrı bir devlet ve cumhuriyet vardır. Bu devleti yaşatarak yüceltmek ve güçlendirmek, Kıbrıs Türk halkının vazgeçilmez ve unutulmaz görevleri arasındadır” dedi.

“Bugün 271 okulumuzda, 53 bin öğrencimizin, 21 üniversitemizde 85 bin yükseköğretim öğrencimizin, toplamda 155 bin 500 kişilik eğitim ordumuzun her biri bir Rauf Denktaş, bir Dr. Fazıl Küçük olmak zorundadır. Bu ülkenin topraklarına sahip çıkmak için, bu Cumhuriyet’e sahip çıkmak için değerli öğretmenlerimizin gösterdiği doğrultuda ve onların verdiği eğitimle dört elle bu ülkeye sarılıp Cumhuriyet’e sahip çıkmak zorundadır” diyen Amcaoğlu, şu anda gelinen noktadan gururlu olduklarını dile getirdi.

Amcaoğlu, “Ulu Önder Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, ‘Bir Türk dünyaya bedeldir’ sözünden hareketle, bu ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şükürler olsun Cumhuriyetimizin bugüne” diyerek, konuşmasını tamamladı.

ÖZDURU: “CUMHURİYETİMİZİN 38’İNCİ YILINI KUTLAMANIN KIVANÇ VE MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ”

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Bedel Kibrit Özduru ise, Cumhuriyetin 38’inci yılını kutlamanın kıvanç ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.

Özduru, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelebilmek için İngiliz sömürge yönetimine ve Enosis siyasetine karşı büyük bir mücadele verdiğini ancak bugün bile bağımsızlığını yok etmeye çalışan güçler olduğunu dile getirdi.

KKTC toprakları için canını feda eden mücahit ve mehmetçiklere rahmet dileyen Özduru, canı pahasına Kıbrıslı Türklerin bu adada var olabilmesi için emek veren herkese de saygı ve şükranlarını sundu.


 

banner360
Son Güncelleme: 12.11.2021 15:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güngör çöplüğü dünden beri yanıyor
Güngör çöplüğü dünden beri yanıyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Okullardaki vaka sayıları açıklandı
Okullardaki vaka sayıları açıklandı
24. Cumhuriyet Şöleni düzenleniyor
24. Cumhuriyet Şöleni düzenleniyor
Bağımsızlık Yolu: "Yapılan öneriyle karma oy sisteminin kaldırılması Anayasa’ya aykırıdır"
Bağımsızlık Yolu: "Yapılan öneriyle karma oy sisteminin kaldırılması Anayasa’ya aykırıdır"
15 Kasım’da bazı güzergahlar trafik akışına kapalı olacak
15 Kasım’da bazı güzergahlar trafik akışına kapalı olacak
Gönyeli’de “Genç Park” açılıyor
Gönyeli’de “Genç Park” açılıyor
Güven oylaması yarın
Güven oylaması yarın
Karakum Anaokulu kapatıldı
Karakum Anaokulu kapatıldı
Sibel Tatar, SOS Çocukköyü’nü ziyaret etti
Sibel Tatar, SOS Çocukköyü’nü ziyaret etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim