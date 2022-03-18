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Cumhurbaşkanlığı’ndan Rum tarafına çağrı…

“KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ’NDEN BEKLENTİMİZ RUM TARAFININ SİYASİ BASKILARINA BOYUN EĞMEMESİ…”

18 Mart 2022 Cuma 14:45
Cumhurbaşkanlığı’ndan Rum tarafına çağrı…

“KAZILARIN DAHA FAZLA VAKİT KAYBETMEKSİZİN GERÇEKLEŞMESİ ELZEMDİR”

“KŞK EKİPLERİ KKTC’DE 1184 AYRI YERDE KAZI YAPTI”

Cumhurbaşkanlığı, Rum tarafına, propaganda yaparak, mesnetsiz iddialar ileri sürmek ve Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) ile Birleşmiş Milletler’in (BM), gizli bilgilerini sızdırmak yerine, kayıpların bulunması ve kazıların zamanlı bir şekilde yapılabilmesi için KŞK’ya gerekli katkıyı koyması çağrısı yaptı.

KŞK’dan beklentinin ise Rum tarafının siyasi baskılarına boyun eğmeden, tarafsız bir şekilde, görev yönergesinde belirtilen amaçlarına ulaşmaya devam etmesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanlığı, gömü yeri olduğu bilinen her yerde kazıların daha fazla vakit kaybetmeksizin gerçekleşmesinin elzem olduğunu vurguladı.

“KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ’NE DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kayıp şahıslarla ilgili tüm görev ve sorumluluklarımızı eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye devam ediyoruz” denilerek, hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rum kayıpların bulunarak, ailelerine teslim edilmesi sürecinde, Kıbrıs Türk tarafı olarak KŞK’ya desteğin devam ettiği belirtildi.

“KŞK EKİPLERİ KKTC’DE 1184 AYRI YERDE KAZI YAPTI”

Kıbrıs Türk tarafı makamlarının, KŞK’nın, kayıpların bulunması muhtemel tüm gömü yerlerine erişimini sağlamak amacıyla iş birliğini de sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu iş birliğinin sonucunda, 2006'da başlayan programına uygun bir şekilde yürüttüğü çalışmalar kapmasında KŞK kazı ekipleri, 1105’i sivil bölge, 79’u ise askeri bölge olmak üzere, KKTC’de 1184 ayrı yerde kazı yapabilmiştir. KŞK'nın Güney’de yaptığı kazı sayısı ise 271 sivil ve 2 askeri bölge, yani 273 yer ile sınırlıdır. Kazılar, KŞK'nın hazırladığı iş programına göre gerçekleşmektedir. KŞK'ya finansal destek vermeye de devam ediyoruz.”

Bugüne kadar KŞK’nın, 291 Kıbrıslı Türk kayıp şahsın yanı sıra, 733 Kıbrıslı Rum kayıp şahsı kimliklendirip, ailelerine teslim ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“KŞK’nın kayıp şahısları kimliklendirmesinin ardından ilgili şahısların vaka dosyaları Polis Genel Müdürlüğü’müz bünyesinde görev ifa eden Kayıp Şahıslar Birimi'ne iletilmekte ve bu birim soruşturma başlatmaktadır. Birimin hazırladığı soruşturma dosyası daha sonra Başsavcılığımız tarafından gözden geçirilmekte ve tamamlanan soruşturmalara ilişkin her kaybın ailesine iletilmek üzere bir dosya notu tanzim edilmektedir.”

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Açıklamada, bugüne kadar KŞK tarafından iletilen 711 vaka dosyasından 485’inin Kayıp Şahıslar Birimi tarafından soruşturularak, Başsavcılık’a iletildiği, Başsavcılık’ın ise 374 dosya ile ilgili soruşturmasını tamamladığı kaydedildi.   

Açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aldığı kararların icrasını denetleme gündemi ile 8-10 Mart 2022 tarihlerinde toplanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Strazburg’da gerçekleşen toplantısında kayıp şahıslar konulu davaların da ele alındığı belirtildi.

Toplantıda alınan kararda, KŞK’ya yapılan katkıya yer verildiği, Kayıp Şahıslar Birimi’nin yürüttüğü soruşturmalardaki gelişmenin de not edildiği vurgulanan açıklamada, “İnsancıl bir konu olan kayıp şahıslar konusunda katkı koymaya, ilgili makamlarımızla tam uyum içerisinde, iyi niyetle devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

“RUM TARAFI İNSANCIL BİR KONUYU DAHİ PROPAGANDA MALZEMESİ OLARAK KULLANMAYA DEVAM EDİYOR”

Diğer yandan Rum tarafının, Strazburg’daki toplantı öncesinde dağıttığı ve daha sonra Rum basınına yansıyan belge ile toplantı sırasında yaptığı müdahaleyle insancıl bir konuyu dahi propaganda malzemesi olarak kullanmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, KŞK tarafından yürütülen faaliyetlere de gölge düşürmeye çalışıldığı belirtildi.

“Rum tarafının mesnetsiz iddiaları, KŞK’nın etkin çalışabilmesini teminen tüm gömü yerlerine erişim ve ilgili bilgilerin paylaşılması yönündeki kararlılığımızı etkilemeyecektir” denilen açıklamada, Rum tarafının sıkça gündeme getirdiği Türk tarafının arşivlerini açmadığı iddiaları ile dünya kamuoyunu ve kayıp ailelerini yanıltmaya devam ettiği kaydedildi.

Olası gömü yerleri ile ilgili bilgilerin 1997 anlaşması çerçevesinde paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

“KŞK’nın spesifik bir bilgi talep etmesi durumunda bu talep tüm ilgili makamlarımızın katılımı ile oluşturulan Arşiv Birimi tarafından cevaplandırılmaktadır. Bu çerçevede, KŞK Kıbrıslı Türk Üye Ofisi'ne bugüne kadar 158 farklı bölgede inceleme yapabilmesi için arşivlerdeki 1974 hava fotoğraflarına erişim olanağı tanınmıştır.”

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Rum tarafına, bu tür platformlarda propaganda yaparak, mesnetsiz iddialar ileri sürmek ve KŞK ile BM’nin gizli bilgilerini sızdırmak yerine, kayıpların bulunması ve kazıların zamanlı bir şekilde yapılabilmesi için KŞK’ya gerekli katkıyı koyması çağrısı yaptı.

“KAZILARIN DAHA FAZLA VAKİT KAYBETMEKSİZİN GERÇEKLEŞMESİ ELZEMDİR”

KŞK’dan beklentinin ise Rum tarafının siyasi baskılarına boyun eğmeden, tarafsız bir şekilde, görev yönergesinde belirtilen amaçlarına ulaşmaya devam etmesi olduğu kaydedilen açıklamada, “Gömü yeri olduğu bilinen her yerde kazıların daha fazla vakit kaybetmeksizin gerçekleşmesi elzemdir” denildi.

Açıklamada, “Şunu da hatırlatmakta yarar vardır ki, kayıp şahıslar meselesine istatistiki verileri ön planda tutarak yaklaşmak, KŞK’nın insancıl görevi ve tarafsızlığı ile bağdaşmamaktadır” ifadelerine de yer verildi.

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Son Güncelleme: 19.03.2022 00:00
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