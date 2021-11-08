Cumhurbaşkanlığından lösemili çocuklara yönelik farkındalığı artırma kampanyasına destek

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, 2-8 Kasım "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla farkındalığı ve duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlediği etkinliğe, Cumhurbaşkanı ve eşi ile Cumhurbaşkanlığı personeli destek verdi.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, çocukluk çağı kanserlerinin %28.8'ini oluşturan löseminin 2020 yılı DSÖ verilerine göre 80.400 adet vakaya ulaştığını ama gelişen bilim çerçevesinde 2020 yılı itibarı ile tedavi oranının da arttığı ve başarılı sonuçların artarak devam ettiği söylendi.Farkındalığın artması ve toplumun bu bilinç içerisinde vermiş olduğu desteklerin, tedavideki başarıya doğrudan etki ettiğine de değinilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığı’nın her zaman farkındalığın artırılması adına üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.