Cumhurbaşkanlığından lösemili çocuklara yönelik farkındalığı artırma kampanyasına destek

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, 2-8 Kasım "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla farkındalığı ve duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlediği etkinliğe, Cumhurbaşkanı ve eşi ile Cumhurbaşkanlığı personeli destek verdi.
Farkındalığın artması ve toplumun bu bilinç içerisinde vermiş olduğu desteklerin, tedavideki başarıya doğrudan etki ettiğine de değinilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığı’nın her zaman farkındalığın artırılması adına üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.