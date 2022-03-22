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Cumhurbaşkanlığından açıklama

CUMHURBAŞKANLIĞI, HALKIN HASMANE BİR TUTUM VE ÜSLÛPLA YAZILMIŞ HABERLERE İTİBAR ETMEMESİNİ İSTEDİ

22 Mart 2022 Salı 12:15
Cumhurbaşkanlığından açıklama

Cumhurbaşkanlığı, Boğaz Şehitliği’ndeki anma töreni sırasında çekilen bir fotoğrafın bazı medya organlarında “Boğaz Şehitliği’nde kahvaltı yapıldı” başlığıyla yayınlanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu açıklaması: 

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bilindiği üzere 18 Mart Cuma günü Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri’ni Anma Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen törenin ardından Taşkent’te TMT Şehitlerini Anma ve Ağaç Dikme Töreni’ne katılmıştır. Boğaz Şehitliği’ndeki anma töreninin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile birlikte yer aldı. Ağaç dikme etkinliğini beklerken çekilen fotoğrafın, bazı medya organlarında ‘Boğaz Şehitliği’nde kahvaltı yapıldı’ başlığıyla yayınlanmasına ne yazık ki üzülerek şahit olunmuştur. Bu türden yapılan yayıncılık gerçek dışı olduğu kadar, medya etiği ile de bağdaşmayan, manipülasyona yönelik bir anlayışın göstergesidir. Öne sürüldüğü gibi Boğaz Şehitliği’nde herhangi bir kahvaltı yapılmadığının altını çizerken; değerli halkımızdan gerçek dışı, hasmane bir tutum ve üslupla ele alınmış bu tür ‘haberlere’ itibar göstermemelerini saygıyla rica ederiz”

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Son Güncelleme: 22.03.2022 14:11
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