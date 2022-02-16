banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Falyalı cinayeti: 2 zanlının tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı
8 gün daha tutuklu kalacaklar
Akaryakıta zam yapıldı
Akaryakıta zam yapıldı
Hasipoğlu: “Henüz hiçbir partiyle tam bir uzlaşı yok”
Hükümet kurma çalışmaları
Al gülüm ver gülüm meselesidir bu…
Al gülüm ver gülüm meselesidir...
Koronavirüs iki can daha aldı!
Koronavirüs iki can daha aldı!
banner405

Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama

16 Şubat 2022 Çarşamba 18:45
Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama

“BİRLEŞİK KRALLIK KIBRIS’TA ADİL, GERÇEKÇİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR UZLAŞIDAN YANA OLMA KONUSUNDAKİ SÖYLEMLERİNDE SAMİMİYSE DİYALOG VE TEMASLARINDA, TARAFLARIN MUTLAK EŞİTLİĞİ İLKESİNİ GÖZETEN BİR TUTUM SERGİLEMELİDİR.”

Cumhurbaşkanlığı, Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle’un, Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette Cumhurbaşkanlığına davet edilmesine rağmen bu daveti karşılıksız bırakmasının hayal kırklığına neden olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs ziyareti çerçevesinde Sir Lindsay Hoyle’e görüşme daveti yapıldığı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da bu yönde çağrıda bulunduğu kaydedilerek, Hoyle’un bu davete icabet etmeyerek sadece Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunmasının KKTC tarafında hayal kırıklığına neden olduğu belirtildi.

banner341
Açıklamada ayrıca şunlara değinildi:

“Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir uzlaşıdan yana olduğunu her vesileyle ifade eden Birleşik Krallık ve temsilcilerinin, özellikle garantör ülkelerden biri olarak Kıbrıs’ta müktesep eşit haklara sahip iki tarafa da eşit muamele yapmaları gerekirken, Kıbrıs Türk tarafının eşitliğini gözetmemesi kabul edilebilir değildir.

İki tarafa eşit söz hakkı/imkânı tanınmaması ve doğal/müktesep egemen eşitliklerine saygı gösterilmemesi, Kıbrıs adasında ve bölgemizde ihtiyaç duyulan iş birliği, güvenlik ile istikrara değil, sürdürülemez olduğu kabul edilen statükonun devamına hizmet etmektedir. 

Şayet Birleşik Krallık Kıbrıs’ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıdan yana olma konusundaki söylemlerinde samimiyse diyalog ve temaslarında, tarafların mutlak eşitliği ilkesini gözeten bir tutum sergilemelidir.”

banner360
Son Güncelleme: 16.02.2022 19:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu: DP ile uzlaşamadık
Sucuoğlu: DP ile uzlaşamadık
KAR-İŞ: “Bu şartlar altında çalışmayacağız’’
KAR-İŞ: “Bu şartlar altında çalışmayacağız’’
Sağanak yağmur bekleniyor
Sağanak yağmur bekleniyor
KIBTES Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüştü
KIBTES Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüştü
İstanbul'da Halil Falyalı cinayeti zanlılarından 2'si hakkında daha ek gözaltı süresi alındı
İstanbul'da Halil Falyalı cinayeti zanlılarından 2'si hakkında daha ek gözaltı süresi alındı
"1400 taşeron işçi iki aydır maaş alamıyor"
"1400 taşeron işçi iki aydır maaş alamıyor"
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
LTB, 92 iş yeri denetledi, 4 imha işlemi yapıldı
LTB, 92 iş yeri denetledi, 4 imha işlemi yapıldı
Demokrasi Şehitleri Cumatesi anılacak
Demokrasi Şehitleri Cumatesi anılacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim