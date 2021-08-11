Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama

CUMHURBAŞKANLIĞI GKRY BAŞKANLIK KOMİSERİ PHOTİOU VE EKİBİNİ ASILSIZ PROPAGANDA İÇERİKLİ AÇIKLAMALAR YAPMAK YERİNE, TÜM KAYIPLARIN BULUNMASI İÇİN İŞ BİRLİĞİNE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanlığı, GKRY adına konuşan GKRY Başkanlık Komiseri Photis Photiou ve ekibini, kayıp ailelerini hiç düşünmeden asılsız propaganda içerikli açıklamalar yapmak yerine, tüm kayıpların bulunması için iş birliğine davet etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“GKRY Başkanlık Komiseri Photis Photiou ve Rum Siyasiler, esasen çok hassas insancıl bir konu olan Kayıp Şahıslar konusunu Türkiye aleyhine bir propaganda malzemesi yaparak iki halk arasında derin yaralar açan bu konuyu istismar etmeye ve yürütülmekte olan çalışmalara gölge düşürmeye devam etmektedir.

Kıbrıs Türkü 1963-64 ile 1974 yılları arasında tamamı sivil halktan oluşan yüzlerce kayıp vermiştir. Ada'da Kıbrıslı Türklere ait birçok toplu mezar olmasına rağmen, maalesef Rum Siyasiler sadece Rum ve Yunan kayıplardan bahsederek, 1963-64 ve 1974 arası Kıbrıslı Türk Kayıpların da bulunduğunu örtbas etme çabasındadır.

Kayıpların bulunması için zamana karşı mücadele veren ve iki taraftan bilim insanlarının olağanüstü çabalarıyla sonuç üreten ve üretmeye devam eden Kayıp Şahıslar Komitesi'nin işleyişi, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmakta olduğu gibi, Rum ve Yunan taraflarının da kayıpların gömü yerlerinin bulunması ve tanıkları konuşmaya ikna etmesi ile daha etkin olabilecektir.

Bu bağlamda, GKRY adına konuşan Photis Photiou ve ekibini kayıp ailelerini hiç düşünmeden asılsız propaganda içerikli açıklamalar yapmak yerine, tüm kayıpların bulunması için iş birliğine davet etmekteyiz.”