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Cumhurbaşkanlığındaki Toplantı Tamamlandı …tatar: "cumhurbaşkanlığı Seçimi 11 Ekim\'de Yapılacak"

 

22 Mayıs 2020 Cuma 14:14
Cumhurbaşkanlığındaki Toplantı Tamamlandı …tatar:
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Lefkoşa, 22 Mayıs 20 : Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 11 Ekim'de yapılacağını teyit ettiklerini söyledi. 

Tatar, ülkede şu anda sağlık ve ekonomi için uğraş verdiklerini ifade ederek, seçim ile ilgili bir değişiklik olmadığını, seçimin 11 Ekim'de yapılacağını, bu konuda siyasi partiler olarak aynı görüşte olduklarını kaydetti. 

Cumhurbaşkanlığındaki toplantı tamamladı.

Toplantı sonrası basına açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 11 Ekim'de yapılacağını teyit ettiklerini ifade etti. 

Toplantıda, BM ile yapılan görüşmeler ve talepler hakkında bilgi aldıklarını, Pile'deki sıkıntıların görüşüldüğünü ifade eden Tatar, Pile'den ülkeye 1 hazirandan itibaren geçişlerin kolaylaştırılacağını anlattı. 

GÜNEY’E GEÇİŞLER…

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birinin de Güney'e geçişler olduğunu ifade eden Tatar, bin 500'e yakın kişinin Güney'de çalıştığını ve gitmelerine sıcak baktığını kaydetti. 

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Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye bu konuda görüşmeler ve kriterler için görev verdiğini ve geçişlerin nasıl olacağı, koşulların ne olacağı konusunda  çalışma yapılacağını ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanı'nın da bunun ardından temas yaptığını, karşı tarafa da bunu seslendirdiğini ve 8 Haziran tarihinin ortaya çıktığını anlattı. 

Tatar, çalışanlar, eğitim alanlar ve hastalar için öncelik olabileceğinin konuşulduğunu ifade ederek, "Biz de değerlendiriyoruz, sıkıntı olacağını düşünmüyoruz ama herşeyin başı sağlık. İnşallah 8 Haziran'a kadar bekleyeceğiz ve vakalarda artış veya vaka çıkmazsa gitme gelmeler bazı test kriterlerine göre başlayacaktır" dedi. 

TÜRKİYE İLE DE GÖRÜŞMEŞLER YAPILIYOR

Tatar, KKTC'nin Güney ve Türkiye kapısı olduğunu ifade ederek, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti ile de görüşmeler yapıldığını, Türkiye'de bir sistem kurulduğunu, bilet alma şartları olacağını, negatif pozitif kişilerin belirleneceğini ve uçağa ona göre alınacağını, KKTC'nin de bu sisteme dahil edileceğini kaydetti. 

"Herkes uçağa binene kadar negatif mi pozitif mi belli olacak" diyen Tatar, Güney ve Türkiye ile de normalleşmeye gidileceğini belirtti. 

Tatar, Cumhurbaşkanlığı, hükümet, ana muhalefet ve siyasi partilerin istişare içinde ama hükümetin görev ve sorumluluğu bilincinde çalışmalar yaptığını, halkın sağlığını ön planda tutarak normalleşme sürecinin sürdürüleceğini ifade etti. 

Tatar, konuşmasının sonunda Kıbrıs Türk halkının ve basının da Ramazan Bayramını kutladı. 

(EMR/ÖK) FOTOĞRAFLI 


 

 

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