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Cumhurbaşkanlığında, Ses Ve Görüntü Kayıtlarının Alınması Süreciyle İlgili İkinci Toplantı Yapıldı

GKRYK ARŞİVLERİNDE KIBRISLI TÜRKLERE AİT SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARININ ALINMASI SÜRECİNİN SONUÇLANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığında, Ses Ve Görüntü Kayıtlarının Alınması Süreciyle İlgili İkinci Toplantı Yapıldı

GKRYK ARŞİVLERİNDE KIBRISLI TÜRKLERE AİT SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARININ ALINMASI SÜRECİNİN SONUÇLANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

11 Mart 2019 Pazartesi 17:36
Cumhurbaşkanlığında, Ses Ve Görüntü Kayıtlarının Alınması Süreciyle İlgili İkinci Toplantı Yapıldı

GKRYK ARŞİVLERİNDE KIBRISLI TÜRKLERE AİT SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARININ ALINMASI SÜRECİNİN SONUÇLANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

CUMHURBAŞKANI AKINCI, RADYO TELEVİZYON VE SANAT DÜNYASINDAN İSİMLERLE KÜLTÜR TEKNİK KOMİTESİ TÜRK EŞ BAŞKANIYLA BİRARAYA GELDİ

Lefkoşa, 11 Mart 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarının alınması sürecinin en kısa sürede sonuçlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 
 
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, 4 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı’nda Kültür Teknik Komitesi eş başkanı Kani Kanol ve Kıbrıslı Türk üyelerin katılımıyla yapılan ilk toplantının ardından bugün de, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, BRTK Müdürü Aysu Basri Akter, Kültür Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk üyeleri, ülke radyo televizyonculuğu ve sanat yaşamında iz bırakmış isimlerle ikinci bir toplantı gerçekleştirildi. 

Toplantıda, özellikle 1963 öncesi dönemde Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’nda rol üstlenmiş olanların verdiği bilgiler not edildi.
 
Cumhurbaşkanlığı’nda ‪saat 17.00’de gerçekleşen ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Hüseyin Kanatlı, Sevilay Direkoğlu, Ali Ziya Dinçer, Hatice Söğüt, Aydın Hikmet, Ahmet Belevi, Sevil Emirzade, Hilmi Özen, Ayla Haşmet, Erdinç Gündüz, Eralp Adanır, Kültür Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Kani Kanol, üyeler Emin Çizenel, Ruzen Atakan, Mehmet Kansu’nun yer aldığı toplantıda, 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarıyla ilgili tespit sürecinin sağlıklı ilerlemesi için devam eden teknik çalışmalar ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu. ‬‬‬
 
Toplantıda Kültür Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyeleri, ‪13 Mart Çarşamba günü yapılacak iki toplumlu ortak toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yürüttükleri hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.‬‬‬
 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in, 26 Şubat’taki görüşmesinde, devlet tarafından korumaya alınarak muhafaza edilen Kıbrıslı Rum sanatçılara ait tablolarla, Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarının karşılıklı olarak iade edilmesi yönünde uzlaşıya varılmıştı. 

Aynı toplantıda cep telefonları ve elektrik şebekelerinin kalıcı şekilde bağlanması yönünde alınan kararın hayata geçirilmesi konusunda yönteme ilişkin mutabakat da sağlanmıştı.
 
Cumhurbaşkanı Akıncı sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz günlerde mobil cihazlarla ilgili varılan mutabakat ve elektrik şebekelerinin sürekli bağlantısı konusunda ilgili çevrelerle toplantılar gerçekleştirmişti.
 
İki toplumlu Kültür Teknik Komitesi, ‪13 Mart Çarşamba günü yapacağı ortak toplantıda, iade işlemleriyle ilgili yol haritasını belirleyecek ve rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum liderlere sunacak. Tablolarla, ses ve görüntü arşivlerinin karşılıklı iadesinin kesin tarihi de bu çalışmanın ardından belirlenecek.‬‬‬
 
(RU/ÖK)
 

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