banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111577
ALTIN
328.212
DOLAR
6.1737
STERLİN
7.9492
EURO
6.7742
Mustafa Akıncı
Mustafa Akıncı
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Bu da seçim bereketi!
Bu da seçim bereketi!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!

Cumhurbaşkanlığında Anayasa Değişikliği İle İlgili İstişare Toplantısı Yapıldı... Akıncı: “anayasa Değişikliği İmzama Gönderilirse Onaylayacağım”

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İMZAMA GÖNDERİLİRSE ONAYLAYACAĞIM” 

Cumhurbaşkanlığında Anayasa Değişikliği İle İlgili İstişare Toplantısı Yapıldı... Akıncı: “anayasa Değişikliği İmzama Gönderilirse Onaylayacağım”

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İMZAMA GÖNDERİLİRSE ONAYLAYACAĞIM” 

27 Şubat 2020 Perşembe 13:23
Cumhurbaşkanlığında Anayasa Değişikliği İle İlgili İstişare Toplantısı Yapıldı... Akıncı: “anayasa Değişikliği İmzama Gönderilirse Onaylayacağım”
banner337

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İMZAMA GÖNDERİLİRSE ONAYLAYACAĞIM” 
Lefkoşa, 27 Şubat 20 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eğer Meclis kendi içinde yeterli çoğunlukla Anayasa paketini onaylar ve kendi imzasına gönderirse, Cumhurbaşkanı olarak bu peketi geciktirmeden onaylayacağını, bunun görevi ve sorumluluğu olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında Anayasa değişikliği ile ilgili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in katıldığı istişare toplantısı yapıldı.  
Akıncı, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, yargı ile ilgili olarak bir Anayasa değişikliğinin uzun bir süredir gündemde olduğuna işaret ederek, bu konuda bir takım hazırlıklarla ilgili çalışmaların Cumhurbaşkanlığına geç intikal ettiğini ancak bu konuyla ilgili gelişmelerden haberleri olduğu andan itibaren gerek baş yargıç, gerek baş savcı, gerekse Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı’nın ziyaretine gelerek bu konuları kendisiyle konuştuğunu anlattı. 
Akıncı, süreç içerisinde parti liderleriyle de yaptıkları görüşmelerde bu konunun da gündeme geldiğini ifade ederek, bütün bu temaslarında konuya ilişkin düşüncelerini muhataplarıyla açıklıkla konuştuğunu kaydetti. 
Bugün gelişmelerin geldiği son aşamayla ilgili olarak Meclis Başkanı, Başbakan ve Yüksek Mahkeme Başkanlıyla görüştüklerini, onlara da süreçle ilgili düşüncelerini aktardığını ifade eden Akıncı, şöyle devam etti:
“Yargıyla ilgili bir ihtiyaç söz konusu ve artık aciliyet arzettiği anlaşılıyor. Gerek Yüksek Mahkeme Yargıçlarının sayısı gerekse emekli yaşının ileriye çekilmesi -ki bu konu Başsavcılığı da kapsıyor. Bununla ilgili bir düzenleme ihtiyacından söz ediliyor. Bütün bu çalışma da bu çerçevede şekilleniyor. 
Benim konunun içeriğinden bağımsız olarak ilk günden söylediğim bir şey var; 2014’te yerel seçimlerle birlikte halkın onayına sunulan bir Anayasa değişiklik paketinin akıbetini de hatırlayarak, o paketin Mecliste oybirliği ile geçmiş olmasına rağmen halktan ret oyu aldığını da unutmadan, seçim günü ile Anayasa referandumunun aynı güne getirilmesinin mahsurlu olacağını ben ilk günden itibaren tüm temas ettiğim kurum ve kuruluş başkanlarına kendi düşüncem olarak aktardım. 

banner317
“ENDİŞEM VAR”
Gerçekten iki tane önemli olayın aynı gün yaşanması sıkıntılı oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi başlı başına çok önemli bir hadise, Anayasa değişikliği de çok önemli bir olay. O nedenle aynı güne bunların denk gelmesi sıkıntılı oluyor. Geçmişte de bunun örneği var. 
Bunun yanında ‘niye sadece bu konu da başka konu değil’ diye tartışmalar tetiklenecek diye kaygılarım var. Niye yaş konusu gündeme getirildi diye kaygılarım var. Bunlar süreç içerisinde yaşanarak görülecek diye düşünüyorum ve örneğin geçici 10. Madde niye gündeme getirilmedi. Niye Başkanlık sistemini tartışmıyoruz. Niye şu konu niye bu konu diye tartışmaların olabileceğini ben öngörüyorum. 
Bu tartışmaları ben yapacak değilim Cumhurbaşkanı olarak bunun altını çizmek istiyorum. Ancak toplumumuzda bu konular tartışılacak ve bir şekilde konuya muhatap kurumların da yıpranmasından endişe ederim. 
Bütün bu endişe ve kaygılarımı ben bütün muhataplarıma bugün de bundan önceki temaslarımda da aktardırm.”
Cumhurbaşkanı Akıncı, ancak, eğer Meclis kendi içinde yeterli çoğunlukla bunları onaylar ve kendi imzasına gönderirse, Meclisin iradesinin yerine gelmesi ve halkın onayına sunulması için bu değişiklik paketini geciktirmeden onaylayacağını, bunun görevi ve sorumluluğu olduğunu söyledi. 
Bunun dışında seçimlerin artık 26 Nisan’da yapılacağının kesinleştiğini ifade eden Akıncı, o gün de bu Anayasa değişikliğinin halkın onayına sunulacağına göre, bu konuda “Evet” çıkması halinde bunları seçim sonuçlarından bağımsız olarak görevde olacağı 30 Nisan’a kadar onaylamasının da görevi ve sorumluluğu olacağını kaydetti.   
(EMR/ÖK) FOTOĞRAFLI 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Lefke’deydi
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Lefke’deydi
DAÜ Diş Hekimliği Fakülte binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi törenle açıldı
DAÜ Diş Hekimliği Fakülte binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi törenle açıldı
Atlas Rüstemoğlu’nun Yakınları Sağlık Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı
Atlas Rüstemoğlu’nun Yakınları Sağlık Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı
Kayıp Şehitler Kadir Mehmet İle Ali Mehmet Kırma, Yarın Askeri Törenle Tekke Bahçesi Şehitliği’ne Defnedilecek
Kayıp Şehitler Kadir Mehmet İle Ali Mehmet Kırma, Yarın Askeri Törenle Tekke Bahçesi Şehitliği’ne Defnedilecek
Açıköğretim Fakültesi  kayıt Yenileme Süresi Yarın Sona Erecek
Açıköğretim Fakültesi  kayıt Yenileme Süresi Yarın Sona Erecek
“günsel Sanat Müzesi” Açıldı
“günsel Sanat Müzesi” Açıldı
Tüketici Kredileriyle İlgili Yasal Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor
Tüketici Kredileriyle İlgili Yasal Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor
‘görünüm’ İsimli Kişisel Resim Sergisi Taçoy Tarafından Açıldı
‘görünüm’ İsimli Kişisel Resim Sergisi Taçoy Tarafından Açıldı
Eski başhekim mahkemeye çıkarıldı
Eski başhekim mahkemeye çıkarıldı
Barkod otomasyon ile gelen rahatlık
Barkod otomasyon ile gelen rahatlık

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim