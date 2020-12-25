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Cumhurbaşkanlığı’nda yeni atamalar yapıldı

Atamalar bugünden itibaren geçerli olacak.

25 Aralık 2020 Cuma 11:22
Cumhurbaşkanlığı’nda yeni atamalar yapıldı
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Cumhurbaşkanlığı’nda Müsteşarlığa Okan Donangil, Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürlüğüne Serkan İlseven, Cumhurbaşkanlığı Dairesi Özel Kalem Müdürlüğüne Çağın Zort atandı. 

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Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yeni hükümet dönemindeki üçlü kararnameyle yapılan ilk görevden alma ve atamalar duyuruldu.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı Dairesi Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Cenk Gürçağ ile Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürü Gülden İlkman dün görevden alındı.

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Okan Donangil ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Gürdal Hüdaoğlu da bugün görevden alındı.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC CUMHURBAŞKANLIĞIYeni Atamalar
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