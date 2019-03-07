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Cumhurbaşkanlığı’nda elektrik şebekelerinin sürekli bağlantısı konusunda toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı’nda elektrik şebekelerinin sürekli bağlantısı konusunda toplantı yapıldı

07 Mart 2019 Perşembe 12:37
Cumhurbaşkanlığı’nda elektrik şebekelerinin sürekli bağlantısı konusunda toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis’e 26 Şubat’taki buluşmasında karar verilen güven artırıcı önlemlerin bir an önce uygulamaya geçmesi için atılacak somut adımlar konusunda toplantıları çerçevesinde bugün de elektrik konusunda bir toplantı yaptı. 
Cumhurbaşkanlığı basın bürosunun açıklamasına göre, bugün elektrik şebekelerinin sürekli bağlantısı konusunda Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı yapıldı. 
Toplantıda, iki tarafın geçici anlaşmalarla kısa süreli bağlanan elektrik şebekelerinin tek anlaşmayla kalıcı bağlantı ile enterkonnekte çalışması yönünde alınan kararla ilgili konular ele alındı. 
Kıbrıs Türk tarafının elektrik alanında varılan mutabakatın hayata geçirilmesi konusunda her açıdan hazır olduğu teyit edildi. Elektrik şebekelerinin kalıcı ve sürekli bağlantılı çalışmasının her iki tarafa sağlayacağı karşılıklı yararlar da değerlendirildi.
Toplantıya, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Saygılı, Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın, Santrallerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl, Ekonomi ve Ticari İlişkiler Teknik Komitesi Başkanı Günay Çerkez ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri katıldı. 
GSM KONUSU, İADE EDİLECEK TABLOLAR VE ALINACAK ARŞİVLE İLGİLİ TOPLANTILAR DA YAPILMIŞTI
İlk toplantıyı GSM konusundaki ilgili şirket temsilcileri, Yayıncılık ve İletişim-Frekans Teknik Komitesi ve diğer yetkililerle yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ardından da Kıbrıslı Rum ressamlara ait tablolar ile güney Kıbrıs Radyo Televizyon Kurumu (RIK) arşivlerinde bulunan Kıbrıslı Türk sanatçıların kayıtları başta olmak üzere Türkçe yayın arşivinin karşılıklı değişimi konusundaki çalışmaları yürüten Kültür Teknik Komitesi ile bir çalışma toplantısı yapmıştı.
13 MART’TA ORTAK TOPLANTI
Elektrik konusundaki uzlaşının ayrıntıları ile ilgili olarak iki toplumlu Ekonomi ve Ticari İlişkiler Teknik Komitesi 13 Mart Çarşamba günü ortak bir toplantı yapacak.
 

Son Güncelleme: 07.03.2019 15:52
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