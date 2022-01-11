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Cumhurbaşkanlığı’nda deprem değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün sabah saat 3.07’de Baf açıklarında, sahilden 13 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem hakkında Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi ile değerlendirmelere bulundu.

11 Ocak 2022 Salı 13:00
Cumhurbaşkanlığı’nda deprem değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün sabah saat 3.07’de Baf açıklarında, sahilden 13 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem hakkında Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi ile değerlendirmelere bulundu.

Tatar, 6.4 şiddetinde olan depremin ülkede herhangi bir ciddi hasara sebebiyet vermediğini kaydetti ve “Halkımıza geçmiş olsun” dedi.

Cumhurbaşkanlığı altında, Prof. Dr. Cavit Atalar başkanlığında jeoloji alanında uzman bir ekipten oluşan Deprem Komitesi’nin uzun süredir çalışmalar yürüttüğünü, Komite’nin uyarılarını içeren bir açıklama da yapılacağını belirtti.

“ANASTASİADİS İLE SABAH SAATLERİNDE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPARAK, KARŞILIKLI GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETTİK”

Tatar, meydana gelen depremin ardından bugün sabah saatlerinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve karşılıklı “geçmiş olsun” dileklerini ilettiklerini açıkladı.

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1953 yılında 6.1 şiddetinde meydana gelen ve karada olması nedeniyle Kıbrıs Adası’nda gerçekleşen en yıkıcı depremlerden biri olarak kayıtlara geçen Baf depremine de değinilen görüşmede, Tatar, Anastasiadis’ten, sabah saatlerindeki depremin denizde meydana gelmesi nedeniyle Baf bölgesi başta olmak üzere Güney Kıbrıs’ta da ciddi bir hasar meydana gelmediğini öğrendiğini kaydetti.

Tatar ve Anastasiadis, bu vesileyle, yeni yıl dileklerini de karşılıklı olarak paylaştı.

“DEPREM YÖNETMELİKLERİNE HARFİYEN UYULMALIDIR”

Cumhurbaşkanı Tatar, adanın deprem kuşağında olduğunu ve böyle depremlerin olabileceğini, geçmiş yıllarda daha da şiddetli depremler yaşandığını belirterek, bina yapımında konuya ilişkin yönetmeliklere harfiyen uyulması gerektiğini söyledi.

Tatar, uzmanların “Her an her şey olabilir” şeklinde uyarıda bulunduğunun altını çizerek, ülkenin farklı bölgelerinde farklı zemin haritaları olduğunu ve bunların ölçülmesinin ardından mimar ve mühendis odaları tarafından vize verildiğini belirtti ve bu kapsamda deprem yönetmeliklerine harfiyen uyulması çağrısında bulundu.

“TC KURUM VE KURULUŞLARINA YAKIN İLGİ İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Sabah saatlerinden itibaren Türkiye’den de çok sayıda telefon aldığını, depremin Türk medyasından büyük ilgi gördüğünü, Sivil Savunma Başkanı’nın da Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı tarafından aranıp duruma ilişkin bilgi alındığını ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarına destekleri için teşekkürlerini sundu.

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Son Güncelleme: 11.01.2022 14:22
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