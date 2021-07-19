Cumhurbaşkanlığı’nda akşam yemeği

Yemek basına kapalı yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Bayram Namazını KKTC’de kılacak. Erdoğan, Atatürk Anıtına çelenk koyduktan sonra saat 09.00’da Lefkoşa’daki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katılacak.

Yarın ayrıca Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşecek olan Erdoğan, toplu açılış ve öğle yemeğinin ardından KKTC’den ayrılacak.