Yemek basına kapalı yapıldı.
Yarın ayrıca Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşecek olan Erdoğan, toplu açılış ve öğle yemeğinin ardından KKTC’den ayrılacak.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları nedeniyle KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan onuruna Cumhurbaşkanlığı’nda akşam yemeği verdi.
Yemek basına kapalı yapıldı.
Yarın ayrıca Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşecek olan Erdoğan, toplu açılış ve öğle yemeğinin ardından KKTC’den ayrılacak.