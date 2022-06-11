Cumhurbaşkanlığı’nda 1. Gençlik Toplantısı Yapıldı

Tatar: “Ülke gençliğinin her alanda başarılarını görüyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen Genç Liderler temalı gençlik toplantılarının birincisi dün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, lise okul kaptanlarından oluşan öğrencilerle Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, okul yöneticileri ve öğretmenler de katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, gençleri ve öğretmenleri Cumhurbaşkanlığı’nda misafir etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

“Ben ve ekibim halka yakın olmaya çalışıyoruz” diyen Tatar, halkın içinde yer alan bir Cumhurbaşkanı olarak her zaman halkı Cumhurbaşkanlığı’nda görmek istediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bir buçuk yıllık görev süresinde çok sayıda insanı Cumhurbaşkanlığı’nda kabul ettiğini ve etmeye devam edeceğini söyledi.

KKTC’nin güçlenmesi hedefinde yola devam ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, büyük sıkıntılardan geçilen böyle bir dönemde Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’na başkanlık ettiği toplantıya da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, sıkıntılara çareler üretmeye çalıştıklarını ve yeni projeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Çeşitli kültürlerin iz bıraktığı güzel bir coğrafyada yer alan Kıbrıs’ın sahip olduğu potansiyeli değerlendirmenin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar; turizm, yükseköğretim ve hizmetler sektörlerini daha da geliştirmek için uğraş verildiğini kaydetti.

“Geleceğimiz gençlerimizindir” diyen Tatar, gençlerin spor, sanat ve kültür alanında sürdürdüğü faaliyetleri Cumhurbaşkanlığı olarak destekleyerek gençleri teşvik ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Biz ülke gençliğinin başarılı olduğuna inanıyoruz. Üzerimizdeki tüm ambargo ve kısıtlamalara rağmen gençlerimizin Türkiye Cumhuriyeti milli takımlarında yer alarak başarılar elde ettiklerini görüyoruz. Biz gençlerimize inanıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi gelecek gençlerimizindir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar gençlere, akademik çalışmalarına özen göstermelerini, öğretmenleri ve arkadaşları ile iyi ilişkiler kurmalarını, zamanlarını iyi değerlendirmelerini ve sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere önem vermelerini da tavsiye etti.

-Zort

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort yaptığı açılış konuşmasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe verdiği öneme ve duyduğu güvene dikkat çekerek geleneksel olarak düzenlenecek gençlik toplantılarının ilkinin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti paylaştı.

-Uzun

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelmesinin, mücadelelerle kurulan cumhuriyetin olanaklarından yararlanarak kendilerini yetiştirebilmelerinin önemine değindi.

Uzun, gençlerin ülkenin kurumlarına ve değerlerine bağlı olarak dünyaya açılmalarını temenni etti.

Uzun, başta Cumhurbaşkanı Tatar olmak üzere bu toplantıyı düzenleyenlere teşekkür etti.

-İlseven

Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan İlseven ise konuşmasında, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hayata geçirilen projelere, çalışmalara ve yeni projelere değindi.

Hedef Sıfır Atık Tatlısu Projesi, Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı, Fidan Çocuk Orkestrası, Mutlu Çocuklar Anne Baba El Kitabı, Aile Çalıştayı, Çocuk Hakları Çalıştayı, engelli bireylere yönelik Erişilebilirlik Semineri gibi projelerin hayata geçirildiğini aktaran İlseven, gelenekselleşmesini öngördükleri gençlik toplantılarının birincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan resim, heykel, grafik ve seramik koleksiyonunun envanter kaydının yapılarak sergisinin açılışının yapıldığını da kaydeden İlseven, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Müzesi oluşturmak için proje çalışmalarının başladığını açıkladı.

Kent Park ve amfitiyatro projesi için de çalışmalar yapıldığını aktaran İlseven, Kıbrıs Türk Tarih ve Milli Mücadele Müzesi projesi için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

İlseven; “Ne olacak bu gençlerin hali diye soranlara söylüyorum. Gençlerimiz okuyor, araştırıyor, dünyayı takip ediyor ve her geçen gün gelişen bir ülkenin vatandaşları olduklarının bilinciyle kendilerini geleceğe hazırlıyor. Donanımlı ve terbiyeli bir gençlik geliyor” dedi.

Genç sporcuların büyük başarılar gösterdiklerine işaret eden İlseven, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ülkedeki başarılı sporculara yönelik ilgi ve hassasiyet gösterdiğinin altını çizdi.

İlseven, gençlere üniversite sonrası ülkede kalarak sorunların çözümüne katkıda bulunmaları çağrısını da aktardı.