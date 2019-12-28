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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konseri Gerçekleşti

Lefkoşa, 28 Aralık 19 : KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni yıl konseri dün akşam yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konseri Gerçekleşti

Lefkoşa, 28 Aralık 19 : KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni yıl konseri dün akşam yapıldı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 10:20
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konseri Gerçekleşti

Lefkoşa, 28 Aralık 19 : KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni yıl konseri dün akşam yapıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre konserde, Klasik Batı Müziği ile Türk Halk Müziği’ni sentezleyerek kendine has bir stil yaratan Serenad  Bağcan da solist olarak sahne aldı.

Bağcan,  sözleri Kıbrıs anonim olan Sıla 4’ün en popüler parçalarından “Köprüden Geçemedim”i de seslendirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan ve orkestra düzenlemesini Şef Ali Hoca’nın yaptığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konseri Özel Programı’na sanatseverler yoğun ilgi gösterirken, konseri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı da izledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, konser öncesi yaptığı kısa konuşmada, 2019’un son konserinde 2020’ye “merhaba” denileceğini belirterek, tüm konuklara yeni yılda mutluluk, huzur, sağlık diledi.

Güzel bir konserde Serenad Bağcan’ın bulunmasının da ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Akıncı, “Bu vesileyle sevgili Selda Bağcan’a da buradan kucak dolusu sevgilerimizi iletmek istiyorum” dedi.

“HER YENİ YIL HER YENİ GÜN YENİ BİR UMUT”

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Akıncı, 2019 yılının acısıyla tatlısıyla geride bırakıldığını, hem KKTC hem dünya için kolay bir yıl olmadığını, dünya insanlığının iklim değişikliğinin getirdiği büyük sorunlarla boğuştuğunu belirterek, “Biz de burada sorunlarla boğuştuk. Özellikle trafikte canlar yitirdik. Dileriz ki, bunlar artık geçmişte kalsın, geleceğimiz iç karartıcı olmasın” diye konuştu.

Her yeni yıl ve her yeni günün yeni bir umut demek olduğunu kaydeden Akıncı, şöyle devam etti:

“Dilerim ki,  2020 yılı adamızda da bölgemizde de, dünyamızda da barış koşullarıyla huzur ortamının gelişmesi için atılacak adımlarla dolu bir yıl olsun. Bir yılda her şeyi başaramayız ama bir yılda fark yaratabiliriz. Sadece temenni etmek yeterli değil, daha güzel bir dünya daha güzel bir ada için, barış, huzur içinde yaşanacak bir gelecek için elbette el birliği ile çalışmamız lazım. 2020’nin böylesi bir yıl olmasını diliyorum. Hepinize, en başta ailenizle, sevdiklerinizle sağlık diliyorum, huzur diliyorum, barış dolu nice yıllar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı, konser sonunda kulise giderek, Şef Ali Hoca, Serenad Bağcan ve CSO sanatçılarını kutladı.

“KÖPRÜDEN GEÇEMEDİM”

Raif Denktaş, Aydın Kalfaoğlu, Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy’dan oluşan Sıla 4, Köprüden Geçemedim eserini ilk kez 1973 yılında BRT stüdyolarında seslendirmişti. Grubun en popüler parçalarından biri olan Köprü, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de de farklı sanatçıların albümlerinde de yer almış, parçanın ilk senfonik düzenlemesi ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 16 Nisan 2109’daki SILA 4 konserinde grubun hayattaki iki sanatçısı Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy tarafından seslendirilmişti.

Serenad Bağcan’ın solist olarak yer aldığı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkesrası’nın yeni yıl özel konserinde Chitarra Romana, Ochi Chernye, Perfidia, Sway, Historia de un amor, Pamuk İpliği, Amado mio, MEDLEY (Cielito lindo - Besame mucho - Summertime - Amor, amor), Hasta Siempre, Moliendo cafe, Misirlou, Al Yüreğim Sende Kalsın, Köprüden Geçemedim, Those were the days, El Porompompero eserleri seslendirildi.

(RU/YIL)

 

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