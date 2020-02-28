Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Bu Akşamki Konseri İptal Edildi

Lefkoşa, 28 Şubat 20 (.): Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bu akşam Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’ndaki bu akşamki konserini iptal etti.
(GÖZ/GÜL)
Lefkoşa, 28 Şubat 20 (.): Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bu akşam Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’ndaki bu akşamki konserini iptal etti.
Lefkoşa, 28 Şubat 20 (.): Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bu akşam Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’ndaki bu akşamki konserini iptal etti.
(GÖZ/GÜL)