Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan “kış Konseri”

Lefkoşa, 8 Şubat 2019 (.): Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkez’inde konser verdi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile eşi Meral Akıncı’nın da dinlediği “Kış Konseri”nde Ali Hoca’nın ‘Kızkumu’ Klarnet Konçertosu ve Ludwig van Beethoven’ın 2. Senfoni’si icra edildi.



Konserde, Şef Murat Menket ve Solist Klarnet Gültekin Ulutaş da sahne aldı.



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