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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Eğitim Konserleri

Lefkoşa, 18 Şubat 19 (.): Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yarın eğitim konserlerine başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Eğitim Konserleri

Lefkoşa, 18 Şubat 19 (.): Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yarın eğitim konserlerine başlıyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:05
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Eğitim Konserleri

Lefkoşa, 18 Şubat 19 (.): Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yarın eğitim konserlerine başlıyor.

İlki yarın İskele’de verilecek konserlerde, çocukların müzik eğitiminde önemli bir eser olarak görülen Sergei Prokofiev’in “Peter ve Kurt” isimli senfonik masal sahnelenecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplamda 3 bin öğrencinin katılmasının hedeflendiği konserler 22 Şubat Cuma’ya kadar devam edecek. Konserlerde Şef Ali Hoca, Anlatıcı Hüseyin Köroğlu, Başkemancı olarak Nihat Ağdaç yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın düzenleyeceği eğitim konserleriyle, yeni yeteneklerin keşfedilmesi de hedefleniyor.

KONSER PROGRAMI

Eğitim konserleri, yarın İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, 20 Şubat Çarşamba Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi, 21 Şubat Perşembe ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kültür ve Kongre Merkezi Rauf Denktaş Salonu, 22 Şubat Cuma ise Gazimağusa’da bulunan Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek. Tüm konserler saat 10.00’da başlayacak.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖĞRETİCİ BİR ESER

Senfoni orkestrası eşliğinde anlatılacak olan “Peter ve Kurt” eserinin, çocukları, orkestrada yer alan çalgılar ile tanıştırmaya da hizmet ettiği kaydedildi.“Peter ve Kurt”ta her bir karakterin, bir çalgı ya da çalgı grubuyla ve müzik teması ile temsil edilmesinden ötürü, eserin çocukların müzik eğitimi açısından çok yararlı olduğu kaydedildi.

DÜNYACA ÜNLÜ ORKESTRALAR TARAFINDAN SAHNELENDİ

“Peter ve Kurt” eserinin pek çok önemli orkestra tarafından seslendirildiği, eserin sinamaya da uyarlandığı kaydedildi. Filmin, 2008 yılındaki En İyi Kısa Animasyon Film dalında ödül aldığına işaret edildi

(ID/FEZ)

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