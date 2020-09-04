Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Aday Başvuruları.. Alpan Uz Başvurusunu Yaptı

Lefkoşa, 4 Eylül 20 : Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Alpan Uz, 11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu yaptı.
Uz, başvuru sonrasında mahkemeler önünde basına yaptığı açıklamada, tarihi bir seçime girilmek üzere olduğunu belirterek, halkın federasyon isteyen-istemeyen, Türkiye’yi isteyen-istemeyen diye kutuplaştırılmaya çalışıldığını belirtti.
Uz, hiçbir siyasi partiye ihtiyaç duymadan hareket edip, bağımsız olup, tüm argümanları federasyona teslim etmeden hareket etmek gerektiğini ifade etti.
Tüm halkı kucaklayacak, ezber bozan bir adaylık süreci geçireceğini söyleyen Uz, süreç sonunda bağımsızlığın kazanacağını sözlerine ekledi.
(RU/FEZ) FOTOĞRAFLI