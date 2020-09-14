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Cumhurbaşkanlığı Seçimi…yyk, Reklam Ve Tanıtım Yayınlarının Süre Ve Ücretlendirmelerini Düzenledi

REKLAM VE TANITIM PROGRAMI YAYINLARI, YARIN BAŞLAYACAK VE 10 EKİM SAAT 18.00’DE SONA ERECEK

14 Eylül 2020 Pazartesi 18:25
Cumhurbaşkanlığı Seçimi…yyk, Reklam Ve Tanıtım Yayınlarının Süre Ve Ücretlendirmelerini Düzenledi
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REKLAM VE TANITIM PROGRAMI YAYINLARI, YARIN BAŞLAYACAK VE 10 EKİM SAAT 18.00’DE SONA ERECEK
Lefkoşa, 14 Eylül 20 (.):Yayın Yüksek Kurulu (YYK), 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili YSK’nın belirlediği radyo ve televizyonlarda yayınlanacak reklam ve propaganda ücretleri doğrultusunda, reklam süreleri ve ücretlendirmeleri düzenleyerek duyurdu.
Reklam ve tanıtım programı yayınları yarından itibaren başlayacak ve 10 Ekim saat 18.00’de sona erecek.  
YYK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu’nun, 11 Ekim 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili radyo ve televizyonlarda yayınlanacak reklam ve propaganda ücretlerini belirlediğine işaret edildi. 
TELEVİZYONLARDA YAYINLANACAK REKLAM SÜRELERİ VE ÜCRETLENDİRME
Açıklamaya göre, televizyonlarda yayınlanacak reklamlar ile ilgili süreler ve ücretlendirme şu şekilde düzenlendi: 
“Seçime katılan siyasal partilere ve her bağımsız adaya, günde azami 5 kez reklam yapma hakkı tanınacak ve reklam süresi her defasında azami 90 saniye olacak. Devlet yardımı alan siyasal partiler için her reklamın taban yayın ücreti 5.00 TL/ saniye+KDV, tavan yayın ücreti 10.00 TL/ saniye+KDV, Devlet yardımı almayan siyasal partiler ve bağımsız adaylar için her reklamın taban yayın ücreti 3.00 TL/ saniye+KDV, tavan yayın ücreti 5.00 TL/ saniye+KDV ile sınırlandırılacak. 

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08.00 ile 18.00 saatleri arasında yayınlanacak reklam ücretlerine yüzde 30 oranında indirim uygulanacak ve reklamlar ardı ardına yayınlanacak. 
Seçime katılan siyasal partilere ve her bağımsız adaya, haftada 1 kez ve en az 5 dakika olmak üzere 10 dakikayı geçmeyecek şekilde tanıtım filmi yayınlatma hakkı verilecek. Devlet yardımı alan siyasal partiler için tanıtım filmi taban yayın ücreti 200.00 TL/ dakika+KDV, tavan yayın ücreti 230.00 TL/ dakika+KDV, Devlet yardımı almayan siyasal partiler ve bağımsız adaylar için tanıtım filmi taban yayın ücreti 95.00 TL/ dakika+KDV, tavan yayın ücreti 120.00 TL/ dakika+KDV ile sınırlandırılacak. 08.00 ile 18.00 saatleri arasında yayınlanacak tanıtım filmi ücretlerine yüzde 30 oranında indirim uygulanacak. 
Seçime katılan siyasal partilere ve her bağımsız adaya, günde azami 5 kez Baner (yatay geçiş) ile reklam yapma hakkı tanınacak ve reklam süresi her defasında azami 10 saniye olacak. Devlet yardımı alan siyasal partiler için her reklamın yayın saniyesi 12.00 TL+KDV, Devlet yardımı almayan siyasal partiler ve bağımsız adaylar için her reklamın yayın saniyesi 6.00 TL+KDV ile sınırlandırılacak. 
RADYO REKLAMLARI 
Radyolarda yayınlanacak reklamlar ile ilgili süreler ve ücretlendirme ise, şu şekilde düzenlendi: 
“Seçime katılan siyasal partilere ve her bağımsız adaya, günde azami 5 kez reklam yapma hakkı tanınacak ve reklam süresi her defasında azami 90 saniye olacak. Devlet yardımı alan siyasal partiler için her reklamın taban yayın ücreti 3.00 TL/ saniye+KDV, tavan yayın ücreti 4.00 TL/ saniye+KDV, Devlet yardımı almayan siyasal partiler ve bağımsız adaylar için her reklamın taban yayın ücreti 1.50 TL/ saniye+KDV, tavan yayın ücreti 2.00 TL/ saniye+KDV ile sınırlandırılacak ve reklamlar ardı adına yayınlanacak. Seçime katılan siyasal partilere ve her bağımsız adaya, haftada 1 kez ve 5 dakika olmak üzere 10 dakikayı geçmeyecek tanıtım programı yayınlatma hakkı verilecek. Devlet yardımı alan siyasal partiler için tanıtım programı taban ücreti 60.00 TL/ dakika+KDV, tavan yayın ücreti 75.00 TL/ dakika+KDV, Devlet yardımı almayan siyasal partiler ve bağımsız adaylar için tanıtım programı taban ücreti 35.00 TL/ dakika+KDV, tavan yayın ücreti 40.00 TL/ dakika+KDV ile sınırlandırılacak. Seçime katılan siyasal partiler ve her bağımsız aday, aksine anlaşma olmadığı sürece reklam ve tanıtım yayınları için talep edilecek yayın ücretini peşin ödeyecek. Reklam ve tanıtım programı yayınları, 15 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlayacak ve 10 Ekim 2020 tarihinde saat 18.00’de sona erecek. “
(ÖK)

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