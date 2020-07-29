Cumhurbaşkanlığı Seçimi Ve Halk Oylaması Takvimi Açıklandı

SEÇİM TAKVİMİ VE YASAKLAR 12 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

ADAYLIK BAŞVURULARI 4 EYLÜL’DE

KESİNLEŞEN ADAYLAR 14 EYLÜL’DE İLAN EDİLECEK, SEÇİM VE HALKOYLAMASI PROPAGANDASI 15 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

SEÇİM VE HALKOYLAMASIYLA İLGİLİ KAMUOYU YOKLAMA VE ARAŞTIRMALARI 26 EYLÜL’E KADAR YAYIMLANABİLECEK

SEÇİM PROPAGANDASI 10 EKİM’DE SONE ERECEK. KKTC HALKI 11 EKİM’DE SANDIK BAŞINA GİDECEK

Lefkoşa, 29 Temmuz 20 : Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halkoylaması takvimini açıkladı. Seçim takvimi ve yasaklar 12 Ağustos’ta başlıyor.

Adaylık başvuruları 4 Eylül’de yapılacak ve YSK, geçici olarak adayları ilan edecek. Kesinleşen adaylar 14 Eylül’de ilan edilecek, seçim ve halkoylaması propagandası 15 Eylül’de başlayacak.

Seçim ve halkoylamasıyla ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları 26 Eylül’e kadar yayımlanabilecek. Seçim propagandası 10 Ekim’de sone erecek.

KKTC halkı 11 Ekim’de 5 yıl görev yapacak Cumhurbaşkanını seçmek, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören Anayasa değişikliğini onaylamak üzere sandığa gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 26 Nisan’da yapılacağını duyurduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi, COVİD-19 nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğu ile alınan karar uyarınca 11 Ekime ertelenmişti.

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2015’te yapılmıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE HALK OYLAMASI İLE İLGİLİ SEÇİM TAKVİMİ

YSK’dan bugün yapılan açıklamaya göre, takvim şöyle:

“12 Ağustos: Seçimin ve halkoylamasının başlangıç tarihi;

1 Eylül: Siyasal partilerce aday saptanmasının son günü;

4 Eylül: Adaylık için başvurma günü;

4 Eylül: Adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici ilanı;

6 Eylül: Sandık seçmen listelerinin askıya alınmasının son günü (Sandık seçmen listeleri askıya alındığı günden itibaren 7 gün askıda kalır);



13 Eylül: Adayların kesinleşmesi;13 Eylül: Oy pusulalarının düzenlenmesi için adaylar arasında yapılacak ad çekmenin Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulması;14 Eylül: Kesinleşen adayların Yüksek Seçim Kurulu tarından ilanı;14 Eylül Yüksek Seçim Kurulu huzurunda oy pusulalarının düzenlenmesi ve duvar ilanları için ad çekme;15 Eylül: Seçim ve Halkoylaması propagandasının başlangıç günü20 Eylül: Siyasal Partiler ile bağımsız adayların BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vermelerinin son günü21 Eylül: Sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü (Düzeltmeler olmuşsa bu husus siyasal partilere bildirilir)26 Eylül: Seçim ve Halkoylaması ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü;8 Ekim: Seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü;10 Ekim: Seçim ve Halkoylaması propagandasının son günü;11 Ekim: Oy verme günü.”(RÇ/FEZ)