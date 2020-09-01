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Cumhurbaşkanlığı Seçimi... siyasi Partilerce Aday Belirlemenin Son Günü Bugün

ADAYLIK BAŞVURULARI 4 EYLÜL’DE YAPILACAK

01 Eylül 2020 Salı 11:07
Cumhurbaşkanlığı Seçimi... siyasi Partilerce Aday Belirlemenin Son Günü Bugün
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ADAYLIK BAŞVURULARI 4 EYLÜL’DE YAPILACAK
Lefkoşa, 1 Eylül 20 (.): KKTC’de 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için siyasi partilerce aday belirlemenin son günü bugün.
Resmi sürecin 12 Ağustos’ta başlamasıyla yürürlüğe giren ve iki ay boyunca yürürlükte kalacak seçim yasakları da devam ediyor.
KKTC’de 18 yaşını doldurarak seçmen hakkı kazananlar, 11 Ekim’de, 5 yıl görev yapacak Cumhurbaşkanını seçmek, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören Anayasa değişikliğini oylamak üzere sandığa gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takvimine göre, adaylık başvuruları 4 Eylül’de yapılacak, adaylar aynı gün geçici olarak ilan edilecek. Kesinleşen adaylar 14 Eylül’de ilan edilecek, seçim ve halkoylaması propagandası 15 Eylül’de başlayacak.

Seçim ve halkoylamasıyla ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları 26 Eylül’e kadar yayımlanabilecek. Seçim propagandası 10 Ekim’de sona erecek.

Yüksek Mahkeme ve YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, askı öncesi seçmen sayısının 198 bin 867 olduğunu açıklamıştı.

ANAYASA’DAKİ DÜZENLEME
KKTC Anayasası’nda Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli koşulları düzenleyen 99’uncu madde şöyle:
(1) Cumhurbaşkanı beş yıllık bir süre için seçilir. Cumhurbaşkanı adaylarının aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir:    
(a) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak;

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(b) Yüksek öğrenim yapmış olmak;
(c) Otuz beş yaşını doldurmuş bulunmak;
(ç) Türk ana ve babadan doğmuş olmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak; ve
(d) En az beş yıldan beri daimi ikametgâhı Kıbrıs'ta bulunmuş olmak.
(2) Bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için, kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekir.  Hiçbir aday salt çoğunluk sağlayamazsa, seçim yedi gün sonra en çok oy alan iki aday arasında yinelenir.  Bu takdirde, en çok oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.
(3) Cumhurbaşkanı, resmi görevleri dışında hiçbir iş yapamaz;  Devlet veya kamu kuruluşlarının herhangi bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemez.
(4) Cumhurbaşkanının maaşı, temsil ve hayat pahalılığı ödeneği ve yollukları yasa ile düzenlenir.

(RÇ/GÜL)

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