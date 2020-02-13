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Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Ödenekler… Sandık Kurulu Başkanı 500 Tl, Üyelere 400 Tl

PATATES İTHALİNE SINIRLI İZİN VERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Ödenekler… Sandık Kurulu Başkanı 500 Tl, Üyelere 400 Tl

PATATES İTHALİNE SINIRLI İZİN VERİLDİ

13 Şubat 2020 Perşembe 14:48
Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Ödenekler… Sandık Kurulu Başkanı 500 Tl, Üyelere 400 Tl

PATATES İTHALİNE SINIRLI İZİN VERİLDİ

MERHUM BAŞBAKAN İRSEN KÜÇÜK İÇİN ANIT MEZAR YAPILACAK

GAÜ’NÜN YARIM KALAN HASTANE İNŞAATI BAKANLIĞA DEVREDİLİYOR

ÇİÇEK HASTALIĞININ BİLDİRİMİ ZORUNLU KILINDI

Lefkoşa, 13 Şubat 20 (.): Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde görev yapacak personel için ödenecek rakamlar belirlendi.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Yüksek Seçim Kurulu ve ilçe Seçim Kurullarında görevli Yargıçlara, Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliği ile ilçe Seçim Kurulları Daimi Seçmen Kütükleri Bürolarında görevli personele ve dıştan görevlendirilecek kamu görevlilerine (Memur - Geçici Memur - işçi - Geçici işçi - Özelleştirme Yasası'na tabi olan çalışanlar) normal çalışma ve idari tatil günleri için yüzde 100 ek mesai esası üzerinden ödeme yapılacak

Ayrıca seçim günü sandık kurullarında görev yapacak Sandık Kurulu Başkanlarına 500 TL, Sandık Kurulu Üyelerine 400 TL ödenecek.

PATATESİ İTHALİNE SINRILI İZİN

Patates hasadındaki gecikme nedeniyle ihtiyacın karşılanması amacıyla ithalatçılara yüzde 15 oranında patates ithal izni verildi.

Bakanlar Kurulu kararında şöyle denildi:

“Bakanlar Kurulu, ülkemizde yağışların normallerin üzerinde ve kesintisiz şekilde devam etmesi nedeniyle ülkemiz ürünü sanayi tipi (Donmuş parmak patates üretiminde kullanılan) patateslerin hasadında yaşanan gecikmeden dolayı, donmuş patates ithalatında sorun yaşanmaması amacıyla yine Bakanlar Kurulunun önergeye ekli TE(K-1)433-2019 sayı ve 19.3.2019 tarihli kararı uyarınca donmuş patates ithal eden ithalatçılara, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi kayıtlarına göre 2019 yılı içerisinde yerli üretim donmuş patates ürününden aldıkları miktarın karşılığında yapacakları ithalatın % 15'i kadar bir miktar için konu karar hükümlerinin aranmadan ithal izni verilmesine karar verdi.”

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İRSEN KÜÇÜK İÇİN ANIT MEZAR

Merhum Başbakan İrsen Küçük’e anıt mezar yapılıyor.

Bakanlar Kurulu, “merhum Başbakan İrsen Küçük’ün Anıt Mezarı ve Çevre Düzenlemesi” konusunda Başbakanlığı yetkili kıldı ve ihtiyaç duyulan 79 bin 200 TL’nin Maliye Bakanlığı’nın “öngörülmeyen giderler ödeneği” kaleminden karşılanmasına karar verdi.

ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 10 Şubat’ta oy çokluğuyla onayladığı asgari ücret Resmi Gazete’de yayımlandı ve itiraz süreci başlatıldı.

1 Şubat’tan geçerli olacak aylık brüt 3 bin 600TL, haftalık  830.77 TL, günlük 166.15 TL ve saatlik 20.77 TL olarak belirlenen asgari ücrete on gün içinde itiraz edilebilecek.

GAÜ’NÜN YARIM KALAN HASTANE İNŞAATI BAKANLIĞA DEVREDİLİYOR

Bakanlar Kurulu, Girne Amerikan Üniversitesi tarafından, Girne'de Vakıflar İdaresi’ne ait arazi üzerine inşası başlatılan ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle inşaatı tamamlanamayan hastane binasının, Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi amacıyla protokol imzalanması hususunda Maliye Bakanı ile Sağlık Bakanı’nın yetkili kılınmalarına karar verdi.

ÇİÇEK HASTALIĞININ BİLDİRİMİ ZORUNLU KILINDI

Dipkarpaz köyünde görülen ve küçükbaş hayvanlarda ölüm ve maddi kayıplara yol açan çiçek hastalığı, bildirimi zorunlu hastalıklar arasına alındı.

Bakanlar Kurulu kararına göre, hastalığın yayılmasının önüne geçilebilmesi için çiçek hastalığı "Acil Eradikasyon Önlemlerine Tabi Bildirimi Zorunlu Hayvan Hastalığı" olarak ilan edildi. Kararda ayrıca bu hastalık yüzünden hayvanları zarar gören üreticilerin "Hayvancılık Zorunlu Sigorta (Değişiklik) Tüzüğü" uyarınca tazmin edileceği belirtildi.

(GÜL/HA)

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