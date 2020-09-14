Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Ad Çekme İşlemi Yapıldı

ADAYLARIN OY PUSULASINDAKİ, DUVAR İLANLARINDAKİ VE RADYO TV KONUŞMALARINDAKİ SIRASI BUGÜN YSK’DA ÇEKİLEN KURAYLA BELİRLENDİ

Lefkoşa, 14 Eylül 20 (.): Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulalarındaki ve propaganda döneminde adayların kullanacağı duvar ilanları ve yapacağı radyo-televizyon konuşmalarındaki sıraları, bugün Yüksek Seçim Kurulu’nda ad çekmeyle belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan verilen bilgiye göre, 11 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçime katılan siyasal parti ve bağımsız adayların oy pusulalarındaki - duvar ilanları ve radyo - televizyondaki sıralarını saptamak için bugün saat 17.00’de ad çekme yapıldı.

Adayların sıraları şöyle belirlendi:

1. Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), 2. Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), 3. Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), 4. Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), 5. Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), 6. Ahmet Boran (Bağımsız), 7. Mustafa Ulaş (Bağımsız), 8. Alpan Uz (Bağımsız), 9. Kudret Özersay (Bağımsız), 10. Mustafa Akıncı (Bağımsız), 11. Serdar Denktaş (Bağımsız).”

Öte yandan BRT’nin haberine göre Yüksek Seçim Kurulu’nda gerçekleştirilen çekiliş öncesi konuşan YSK Başkan Vekili Ahmet Kalkan, seçimler dolayısı ile yasa gereği kura çekimi yapılması gerektiğini anımsattı.

Çekilişin pandemi koşulları nedeniyle açık havada ve çoğunluk üye ile yapıldığını söyleyen Kalkan, sosyal mesafenin de sağlandığını kaydetti.

(GÜL)