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Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 Kalıcı Etki Proje Yarışması’na 26 Başvuru Yapıldı

Lefkoşa, 28 Mayıs 19 (.): KKTC Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında düzenlenen Kalıcı Etki Proje Yarışması’na 26 başvuru yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 Kalıcı Etki Proje Yarışması’na 26 Başvuru Yapıldı

Lefkoşa, 28 Mayıs 19 (.): KKTC Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında düzenlenen Kalıcı Etki Proje Yarışması’na 26 başvuru yapıldı.

28 Mayıs 2019 Salı 11:03
Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 Kalıcı Etki Proje Yarışması’na 26 Başvuru Yapıldı

Lefkoşa, 28 Mayıs 19 (.): KKTC Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında düzenlenen Kalıcı Etki Proje Yarışması’na 26 başvuru yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 26 başvurunun 18’i Yeni Fikirler Teşvik Ödülü kategorisine yapılırken, Kalıcı Etki Ödülü kategorisine ise 8 başvuruda bulunuldu. 2018 yılında Kalıcı Etki Proje Yarışması’na 23 başvuru gerçekleşmişti.

Kalıcı Etki Proje Yarışması’nın finalistleri 5 Haziran 2019 Dünya Çevre Günü’nde açıklanacak.

GEÇEN SENEKİ ÖDÜLLER

Kalıcı Etki kategorisinde 2018 yılında Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği, Kaplumbağaları Koruma Projesi’yle birincilik, Taşkent Doğa Parkı ikincilik, Greenwise Environmental Ltd. de Geri Dönüşüm Mümkündür projesiyle üçüncülük ödülü almıştı. Yeni Fikirler Kategorisinde ise Çevre Mühendisleri Odası’nın Kıyı ve Yüzme Suyu Kalitesi Referans Ölçümü Projesi birincilik, Umut Ersoy, Jaap-Hein Geense, Ayşegül Boydaş, İlhan Olgun’un Eko-Camp Indigo Projesi ikincilik, Erman Dolmacı’nın Kıbrıs’ta Alternatif Ulaşım Projesi üçüncülük ödülü almıştı.

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HEDEF ÇEVRE, SU, ENERJİ KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Cumhurbaşkanlığı’nın KKTC’nin çevre, su, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik kalıcı projeler geliştirilmesinin teşviki ve bu yolla ülkenin en sağlıklı süreçlerle kalkınmasına yönelik olarak 2018’de başlattığı yerel odaklı Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda “Kalıcı Etki Ödülü” ve “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” iki kategoride ödül veriliyor.

Somut sonuçlar elde etmiş, veri ve analizlerle sürdürülebilirlik konusunda stratejik yaklaşımlar kullanarak uzun vadeli çözüm veya çözümler öneren, kalıcı etki yapan projelere 2019 yılında da “Kalıcı Etki Ödülü”; henüz kurgulanma veya tasarım aşamasında olan, yapılabilirlik ve kalıcı etki potansiyeli yüksek ve projelendirilmiş fikirlere ise “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” verilecek.

Her iki alanda da birinci olan projelere ayrı ayrı 7 bin TL, ikinci olan projeleri 5 bin TL, üçüncülere ise 3 bin TL para ödülü var.

Cumhurbaşkanlığı’nca sürdürülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına, birçok kurumun ve uzmanın katılımı ve iş birlikleriyle çözümler aramayı amaçlıyor.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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