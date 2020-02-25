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Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası’nda Dereceye Girenlere Ödülleri Cumhurbaşkanlığı’nda Verildi

Lefkoşa, 25 Şubat 20 (.): Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) 2020 Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası’nda dereceye girenlere madalya ve kupaları, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törenle verildi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası’nda Dereceye Girenlere Ödülleri Cumhurbaşkanlığı’nda Verildi

Lefkoşa, 25 Şubat 20 (.): Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) 2020 Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası’nda dereceye girenlere madalya ve kupaları, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törenle verildi.

25 Şubat 2020 Salı 11:05
Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası’nda Dereceye Girenlere Ödülleri Cumhurbaşkanlığı’nda Verildi
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Lefkoşa, 25 Şubat 20 (.): Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) 2020 Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası’nda dereceye girenlere madalya ve kupaları, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törenle verildi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu As Başkanı Ahmet Kansal, Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası’nın uzun bir aradan sonra 2020 yılında yeniden düzenlenmesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere, katkı koyan herkese teşekkür etti.
“SATRANÇ, YETENEĞİ GELİŞTİREN BİR OYUN”
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Satranç düşünme, strateji geliştirme, plan proje yapma, öngörülü olabilme yeteneğini, fırsatları ve tehditleri görebilme, kavrama ve hızlı değerlendirme yapma yeteneğini geliştiren bir oyun” dedi.

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Turnuvaya katılan tüm sporcuları kutladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Küçük yaştan başlamak önemli ama bu sporun da yaşı yok. Cumhurbaşkanlığı olarak ülkemizde satranç sporunun gelişimine katkı yapmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Uzun bir aradan sonra tekrarlandığını söylediğiniz bu şampiyonanın kesintisiz devam etmesini temenni ederek, bütün katılanları canı gönülden kutluyorum, nice başaralar sizlerin olsun” diye konuştu.
Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından verildi. Cumhurbaşkanı Akıncı, turnuva baş hakemleri Ahmet Kansal ile Havva Doğan’ın plaketlerini de verdi.
KKSF AS Başkanı Ahmet Kansal, satranç sporuna katkısından dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür plaketi sundu.
Şampiyonaya katılan sporcular da turnuva anısına Cumhurbaşkanı Akıncı’ya satranç takımı hediye etti. 
(TUĞ/ÖK)   FOTOĞRAFLI

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