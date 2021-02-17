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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol’dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

17 Şubat 2021 Çarşamba 20:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol’dan açıklama
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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Doğruyol, Cumhurbaşkanımız Tatar’ın, Borrell ile dün akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde hellimin tescili ve aşı tedariki meselelerini de ele aldığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“Cumhurbaşkanımızın, Covid-19 salgını süresince halk sağlığının korunmasına ve Avrupa Birliği’nden Kıbrıs Türk Halkı’na tahsis edilen aşıların zamanında, sarih bir program çerçevesinde, teslim edilmesine yönelik girişimleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından aralıksız sürdürülmektedir.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan, Birleşmiş Milletler gözetimindeki iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla Avrupa Birliği'nden Ocak ve Şubat aylarında tarafımıza ulaştırılan 4 bin 500 dozluk Pfizer/BioNTech Covid-19 aşılarının ardından, 2 bin doz AstraZeneca aşılarıyarın KKTC yetkilileri tarafından teslim alınacaktır.

Diğer taraftan, Anavatan Türkiye tarafındanKKTC’ye Covid-19 salgınıyla mücadele için bugüne kadar 80 bin doz Sinovac aşı gönderilmiştir.”

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Son Güncelleme: 17.02.2021 21:53
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