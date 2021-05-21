Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol, İtalyada Teramo Üniversitesi tarafından uluslararası katılımcılarla düzenlenmiş olan çevrim içi konferansa katıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, 17 Mayıs’ta İtalya’da Teramo Üniversitesi tarafından uluslararası katılımcılarla düzenlenmiş yuvarlak masa çevrim içi konferansına katılarak, halkın, gençlerin, "yarım asrı aşkın bir süredir haksız ve insanlık dışı bir şekilde spor alanında maruz bırakıldığı izolasyon ve kısıtlamaları", uluslararası hukuk platformuna taşıdı.
Doğruyol, KKTC’ye özellikle spor alanında uygulanan kısıtlamaların zeminsiz olduğunu ifade ederek, insanların evrensel hak ve özgürlüklerine aykırı olan bu izolasyon ve kısıtlamaların bir an önce kaldırılması gerektiğini vurguladı.