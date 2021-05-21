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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol, İtalyada Teramo Üniversitesi tarafından uluslararası katılımcılarla düzenlenmiş olan çevrim içi konferansa katıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, 17 Mayıs’ta İtalya’da Teramo Üniversitesi tarafından uluslararası katılımcılarla düzenlenmiş yuvarlak masa çevrim içi konferansına katılarak, halkın, gençlerin,

21 Mayıs 2021 Cuma 19:30
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol, İtalyada Teramo Üniversitesi tarafından uluslararası katılımcılarla düzenlenmiş olan çevrim içi konferansa katıldı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, 17 Mayıs’ta İtalya’da Teramo Üniversitesi tarafından uluslararası katılımcılarla düzenlenmiş yuvarlak masa çevrim içi konferansına katılarak, halkın, gençlerin, "yarım asrı aşkın bir süredir haksız ve insanlık dışı bir şekilde spor alanında maruz bırakıldığı izolasyon ve kısıtlamaları", uluslararası hukuk platformuna taşıdı.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Doğruyol, 6 farklı ülkeden konuşmacıların yer aldığı konferansta, KKTC spor modelinin evrensel spor kuralları bakımından (lex sportiva) Avrupa spor modeli ile uyumlu olduğunu, izolasyon ve kısıtlamaların uygulanmadığı spor alanlarında gençlerimizin ve sporcularımızın başarıyla uluslararası müsabakalarda yarışıp dereceler aldığını, kısıtlama olan diğer birçok spor alanında da yetenekli sporcularımızın olduğunu belirtti.

Doğruyol, KKTC’ye özellikle spor alanında uygulanan kısıtlamaların zeminsiz olduğunu ifade ederek, insanların evrensel hak ve özgürlüklerine aykırı olan bu izolasyon ve kısıtlamaların bir an önce kaldırılması gerektiğini vurguladı.

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Son Güncelleme: 21.05.2021 19:49
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