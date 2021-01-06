Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol: “Cumhurbaşkanı, planlanan gayri resmi 5+BM toplantısı öncesinde Lute’u Pazartesi günü kabul edecek”

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ DOĞRUYOL: “CUMHURBAŞKANI, PLANLANAN GAYRİ RESMİ 5+BM TOPLANTISI ÖNCESİNDE LUTE’U PAZARTESİ GÜNÜ KABUL EDECEK”

“TATAR LUTE’A KIBRIS TÜRK TARAFININ EGEMEN EŞİTLİK VE İKİ TARAFIN EŞİT ULUSLARARASI STATÜLERİ ZEMİNİNDE RUM TARAFI İLE İŞ BİRLİĞİ İLİŞKİSİ GELİŞTİRMESİNİ ÖNGÖREN VİZYONUNU AKTARACAK”,

“TATAR 5+BM ŞEKLİNDE YAPILMASI PLANLANAN TOPLANTININ ÖNKOŞUL OLMAKSIZIN DÜZENLENMESİNİ DESTEKLEDİĞİNİ DE LUTE’A SÖYLEYECEK”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunmak üzere adaya gelecek olan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’a, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve iki tarafın eşit uluslararası statüleri zemininde Rum tarafı ile iş birliği ilişkisi geliştirmesini öngören vizyonunu ve bu zemin üzerinde kurgulanacak müzakerelere başlamaya hazır olduklarını aktaracağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’un yazılı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Tatar planlanan gayri resmi 5+BM toplantısı öncesinde 10 Ocak Pazar günü adaya gelecek olan Lute’u 11 Ocak Pazartesi günü kabul edecek.

Açıklamaya göre Tatar 5+BM şeklinde yapılması planlanan toplantının önkoşul olmaksızın düzenlenmesini desteklediğini de Lute’a söyleyecek.



“İKİ EŞİT DEVLET ZEMİNİNDE İŞBİRLİĞİ…”

Doğruyol’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanı Tatar, iki taraf arasında iki eşit devlet zemininde kurulacak olan iş birliğinin, adanın ve bölgemizin güvenlik ve kalıcı istikrarının tesisine yardımcı olacağı, yeni iş birliklerinin ve karşılıklı bağımlılığın yolunu açacağı yönündeki inancımızı paylaşacaktır.

Kıbrıs meselesinde bir uzlaşıya varılabilmesi amacıyla, 5+BM formatındaki informal toplantıyı bir fırsat olarak değerlendiren Sayın Cumhurbaşkanı, anılan toplantının önkoşul olmaksızın düzenlenmesini desteklediğini de muhatabının dikkatine getirecektir”.