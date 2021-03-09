Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı’nda çevrim içi yapılan toplantıya, Prof. Dr. Tülen Saner ile Komite Başkanı Recep Günaydın ve üyeler Doç. Dr. Nazım Burgul, Özlem Kadiroğlu, Güney Tosun, Aytül Bilen, Rabia Özcömert, Murat Uzun ve Çağatay Huzeyfe Özdem katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, komiteler arasında iş birliği yapılmasının faydalı olacağına dikkat çekilen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı’nın yapılacak çalışmalara destek verdiği vurgulandı.