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Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner başkanlığında toplandı.

09 Mart 2021 Salı 14:30
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi toplandı
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Cumhurbaşkanlığı’nda çevrim içi yapılan toplantıya, Prof. Dr. Tülen Saner ile Komite Başkanı Recep Günaydın ve üyeler Doç. Dr. Nazım Burgul, Özlem Kadiroğlu, Güney Tosun, Aytül Bilen, Rabia Özcömert, Murat Uzun ve Çağatay Huzeyfe Özdem katıldı.  

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, komiteler arasında iş birliği yapılmasının faydalı olacağına dikkat çekilen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı’nın yapılacak çalışmalara destek verdiği vurgulandı.

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Son Güncelleme: 09.03.2021 15:55
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi
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