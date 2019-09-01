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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla Sıla 4, 6 Eylül’de Girne’de

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), SILA 4 grubundan Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy'a eşlik ettikleri ikinci konserle Girne’de sahne alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla Sıla 4, 6 Eylül’de Girne’de

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), SILA 4 grubundan Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy'a eşlik ettikleri ikinci konserle Girne’de sahne alıyor.

01 Eylül 2019 Pazar 10:51
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla Sıla 4, 6 Eylül’de Girne’de

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), SILA 4 grubundan Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy'a eşlik ettikleri ikinci konserle Girne’de sahne alıyor.
6 Eylül Cuma saat 21.00’de Girne Amfi Tiyatro’da yer alacak konser, Ali Hoca yönetiminde; Simge Akdoğu, İnci Moreket Alicik, Eril Cambaz ve Emre Pehlivan vokalistliğinde gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC CSO ve SILA 4’ün Nisan ayında Lefkoşa’da birlikte sahne aldığı konserin büyük ilgi görmesinin ardından, bu kez Girne’deki müzikseverler için ikinci kez sahne alıyor.
Girne’deki konser ücretsiz izlenebilecek.
SILA 4’ün sevilen eserlerinin senfonik düzenleme ile seslendirileceği konserin programı kapsamında; Göç, Selvim, Çıgdım Beşbarmak Dağına, Münüsem, Ararım Seni, Kıbrısım, Gargolam (Agşam Olsun Geleyim), Ayrılık, Ata Binesim Geldi, Garanfil, Gara Gözlü Yarim, Zeytin, Gave, Kıbrıs Gelini, Vapor, Gariban, Gelmedin ve Köprü isimli eserler yer alıyor.

SILA 4’ÜN HİKAYESİ

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SILA 4, 1964 yılında Bayrak Radyosu’nda isim yapan Bayrak Kuartet müzik grubu olarak doğdu. Grubun ilk kurucuları Ferahzat Gürsoy, Yılmaz Kalfaoğlu, Süleyman İbrahim ve Erdinç Gündüz’dü, ancak Yılmaz Kalfaoğlu ve Süleyman İbrahim’in Ankara’ya gitmesinden sonra Aydın Kalfaoğlu ve Raif Denktaş bu iki müzisyenin yerini aldı. 1969 yılında Kıbrıs türkülerine yönelerek, Kıbrıs Türk şarkı ve manilerini hatırlatan çalışmalar yapmaya başlayan grup, adadaki köyleri gezerek yaşlılardan kayıt olarak aldıkları manilerden türküler ortaya çıkardılar.
Erdinç Gündüz, Aydın Kalfaoğlu ve Raif Denktaş Ankara’da yükseköğrenimlerini sürdürürken, üç grup üyesinin sılada olması nedeniyle, grubun ismi SILA 4 oldu. “Kıbrısım”, sonrasında ise “Dolama” adlı şarkıları Kıbrıs’ta büyük ilgi görünce plak yapmaya karar veren grup, bir yüzünde “Kıbrısım”, diğer yüzünde ise “Dolama” parçalarının yer aldığı ilk 45’lik plaklarını piyasa sürdüler. Sonrasında plakları Türkiye'de de piyasaya sürülen grup, orada da hayli ilgi gördü. Özellikle “Gariban” isimli şarkı, Anadolu Rock isimli müzik türünün önemli şarkısı olarak gösterildi.
1985 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası Raif Denktaş’ın yaşamını yitirmesiyle, grup büyük bir yıkım dönemi yaşadı. 1987 ve 1988 yıllarında bir araya gelen grup, Raif Denktaş anısına iki konser düzenledi.
SILA 4 şarkıları, nesil değişse de dillerde dolaşmaya devam edince, üç grup üyesi bir araya gelerek 13 adet SILA 4 şarkısını bir arada topladıkları CD’lerini 2009 yılında çıkardılar. CD’leri 2010 ve 2012 yılında da piyasaya sürülen grup, daha sonra iki önemli konser verdi. Bunlardan birincisi, Mağusa Festivali çerçevesinde Salamis Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşti; ikincisi ise, Aydın Kalfaoğlu’nun hayata veda etmesinin ardından, 2015 yılında onun adına düzenledikleri “Aydınlık” adını verdikleri anı konseri oldu.

 

Son Güncelleme: 01.09.2019 13:57
Anahtar Kelimeler:
Sıla 4Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
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