Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın bu akşamki konseri iptal edildi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bu akşam Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’ndaki bu akşamki konserini iptal etti.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın bu akşamki konseri iptal edildi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bu akşam Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’ndaki bu akşamki konserini iptal etti.
28 Şubat 2020 Cuma 09:33
Yapılan açıklamada konserin Suriye-İblid’de dün geceki saldırıda 33 Türk askerinin şehit olması ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yangın sonrasında meydana gelen can kayıpları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
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