Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın bu akşamki konseri iptal edildi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bu akşam Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’ndaki bu akşamki konserini iptal etti.