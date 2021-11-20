Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 6. Kuruluş yıldönümü ve KKTC’nin 38. yılı konseri



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte katıldığı konserde; bu güzel ve anlamlı gecede bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın değerli sanatçılarının, kuruluşundan bu yana geçen sürede 150 farklı konser düzenlediğini, uluslararası etkinliklerde ülkeyi temsil ettiğini ve KKTC’yi dünyaya tanıtmaya çalıştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, çağdaş ve evrensel müziklerin ortaya çıktığı bugüzel çalışmalardan dolayı, emek veren herkese teşekkür edip başarılarının devamını diledi.