Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 6. Kuruluş yıldönümü ve KKTC’nin 38. yılı konseri

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte katıldığı konserde; bu güzel ve anlamlı gecede bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.
güzel çalışmalardan dolayı, emek veren herkese teşekkür edip başarılarının devamını diledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 6. Kuruluş Yıl Dönümü ve KKTC’nin 38. Yılı Konseri’ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte katıldığı konserde; bu güzel ve anlamlı gecede bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.