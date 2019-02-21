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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Güzelyurt’ta gençlere eğitim konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Güzelyurt’ta gençlere eğitim konseri

21 Şubat 2019 Perşembe 14:22
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Güzelyurt’ta gençlere eğitim konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen eğitim konserleri programı çerçevesinde bugün Güzelyurt’taki ortaokul birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine “Peter ve Kurt” isimli senfonik masallı konser verildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, çocukların müzik eğitiminde önemli bir eser olarak kabul edilen, Sergei Prokofiev’in “Peter ve Kurt” isimli senfonik masalı bugün, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Kalkanlı’da, Şehit Turgut Ortaokulu ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nden gelen yaklaşık 300 öğrenci için sahnelendi.

Toplamda 3 bin ortaokul öğrencisinin katılımı hedeflenen eğitim konserleri, 4 günlük bir program çerçevesinde gerçekleşiyor. İlk konserle İskele bölgesinde Erenköy Lisesi, Recep Tayyip Erdoğan Dipkarpaz Ortaokulu, Mehmetçik Ortaokulu ve Bekirpaşa Ortaokulu'ndan gelen yaklaşık 400 öğrenciye; ikinci konserle ise dün Girne bölgesindeki Oğuz Veli Ortaokulu, Esentepe Ortaokulu, 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi ve Lapta Yavuzlar Lisesi’nden gelen yaklaşık bin 200 öğrenciye ulaşıldı.

GAZİMAĞUSA’DAKİ KONSERE AKINCI VE ÖZYİĞİT DE KATILACAK

Eğitim Konserleri dizisi, yarın Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak konserle tamamlanacak.

Yarınki konsere Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in de katılması bekleniyor.

Dünya çapında üne sahip şef ve sanatçıları konuk ederek, sanatseverleri klasik müzikle buluşturan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), bu sezon gençlere yönelik düzenlenen eğitim konserleriyle misyonunu genişleterek, klasik müzik eğitimine katkı yapmayı ve yeni yeteneklerin keşfedilmesini hedefliyor.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖĞRETİCİ BİR ESER

Sergei Prokofiev’in, 1936 yılında bestelediği “Peter ve Kurt”, çocuklara yönelik öğretici bir eser olmakla birlikte, güçlü yapısı ve eğlendirici doğasıyla, büyüklerin de ilgisini çeken bir senfonik masal olarak tanımlanıyor.

Senfoni orkestrası eşliğinde anlatılan “Peter ve Kurt”, bir yandan çocukları, orkestrada yer alan çalgılar ile tanıştırırken, diğer yandan müzik yoluyla masalların etkili bir şekilde aktarılabileceğinin en önemli örneklerinden sayılıyor.

ÇOCUKLARIN MÜZİK EĞİTİMİ AÇISINDAN ÇOK YARARLI BİR ESER

“Peter ve Kurt”ta her bir karakterin, bir çalgı ya da çalgı grubuyla ve müzik teması ile temsil edilmesinden ötürü, eserin çocukların müzik eğitimi açısından çok yararlı olduğu ifade edilmekte. Eserlerin bir bölümü, doğrudan çocuklara seslenirken, diğer bölümünün de çocukluğun dünyasına, Prokofiev’in açtığı müzikli pencereler yoluyla bakmamıza yardımcı olduğu belirtiliyor...

Öte yandan “Peter ve Kurt” isimli senfonik masalın hem çocukların düşünsel potansiyelinin kavranması hem de verdiği mesajlar bakımından önemli bir eser olduğu kaydediliyor. 1987 yılında Prokofiev’in biyografisini yazan Harlow Robinson masalda, Peter’in cesareti ve inisiyatifi almasının öyküde öne çıkarılmasının, çocukların zekalarına güvenmemizi vurgulayan bir mesaj olduğunun altını çizmişti.

Eserde, “Peter ve Kurt”un öyküsünün bir anlatıcı tarafından sunulması, eğitsel açıdan oldukça önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Son Güncelleme: 21.02.2019 17:25
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
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